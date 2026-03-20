IPL Ranking WCA: आईपीएल को झटका! WCA रैंकिंग में तीसरे नंबर पर फिसली दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग

IPL Ranking WCA: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL), जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट टूर्नामेंट है, गुरुवार को जारी वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन (WCA) की रैंकिंग में 10 फ्रेंचाइजी लीगों में तीसरे स्थान पर रहा. इंग्लैंड की ‘द हंड्रेड’ और दक्षिण अफ्रीका की ‘SA20’ क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहीं.

WCA के अनुसार, IPL को औसत भुगतान और भुगतान की विश्वसनीयता के लिए सबसे ज़्यादा अंक मिले, लेकिन “आयोजन का अधिकार” और “विवाद समाधान” जैसे क्षेत्रों में पीछे रहने के कारण यह शीर्ष स्थान से चूक गया. ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) शीर्ष पाँच में शामिल रहीं.

यहाँ शीर्ष 10 लीगों की रेटिंग दी गई है:

द हंड्रेड – 75.2

SA20 – 68

IPL – 62.6

BBL – 62.5

PSL – 48

MLC – 43

ILT20 – 39.1

CPL – 38.9

अबू धाबी T10 – 30.1

BPL – 22.6

WCA के CEO टॉम मोफ़त ने कहा कि जहाँ घरेलू लीगों के वैश्विक विस्तार से इस खेल को फ़ायदा हुआ है, वहीं यह सुनिश्चित करना भी बेहद ज़रूरी है कि खिलाड़ियों के हितों और कल्याण की रक्षा हो.

‘हम चाहते हैं कि सभी मान्यता प्राप्त लीगें सफल हों’

टॉम मोफ़त ने कहा, “WCA सौभाग्यशाली है कि उसे वैश्विक खेल का एक व्यापक नज़रिया मिलता है, और दुनिया भर की लीगों में खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ रोज़ाना बातचीत करने का मौका मिलता है. घरेलू लीगों के परिदृश्य का विकास हमारे खेल के लिए ज़बरदस्त रूप से सकारात्मक रहा है, लेकिन इसमें और भी बेहतर होने की गुंजाइश है. हम चाहते हैं कि सभी मान्यता प्राप्त लीगें सफल हों, और उनमें शामिल लोगों को उचित सुरक्षा और मानक प्रदान करें.”

‘हमारा इरादा लगातार अपडेट प्रदान करना’

टॉम मोफ़त ने आगे कहा कि “खिलाड़ियों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा पहचाने गए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू करने योग्य वैश्विक मानकों के अभाव में, अपडेटेड ‘लीग्स हब’ मौजूदा प्रथाओं पर एक विकसित और एकीकृत बेंचमार्किंग प्रदान करता है. हमने हर लीग से संपर्क किया है और उन्हें हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि वे सर्वोत्तम प्रथाओं के मानकों को पूरा कर सकें, और हमारे खेल के पेशेवरकरण और विकास को आगे बढ़ा सकें. हमारा इरादा लगातार अपडेट प्रदान करना है, जिसमें अच्छी प्रथाओं और साल भर के दौरान सामने आने वाले मुद्दों, दोनों पर जानकारी शामिल होगी.”

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