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Video: ‘किंग’ के लिए पागलपन! मैदान में जाकर पैरों में लेट गया फैन, कोहली के रिएक्शन ने जीता दिल

Virat Kohli Fan Video Viral: आरसीबी बनाम केकेआर मैच के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में विराट कोहली का एक फैन सिक्योरिटी को चकमा देकर मैदान में घुस जाता है. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 14, 2026 3:31:31 PM IST

जब बीच मैच में फैन ने मैदान में घुसकर विराट कोहली के पैर छुए.
जब बीच मैच में फैन ने मैदान में घुसकर विराट कोहली के पैर छुए.


Virat Kohli Fan Video Viral: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रोमांचक मैच में 6 विकेट से हरा दिया. यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेला गया, जिसमें विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया. पिछले 2 मैचों में डक पर आउट होने के बाद विराट कोहली ने शतक लगाकर वापसी. विराट कोहली ने 193 रनों का टारगेट चेज करते हुए नाबाद 105 रनों की पारी खेली. इस मैच के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दावा किया जा रहा है कि जब इस मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) बल्लेबाजी कर रहे थे, तो एक फैन सिक्योरिटी तोड़कर मैदान में घुस गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक फैन साइटस्क्रीन से कूदकर भागते हुए सीधे मैदान पर विराट कोहली से मिलने पहुंच गया. देखें वीडियो…

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कब हुई ये घटना?

दरअसल, यह वायरल वीडियो मौजूदा आईपीएल सीजन का नहीं है. यह वीडियो आईपीएल 2025 का है, जब आरसीबी और केकेआर के बीच ईडन गार्डन्स में मैच खेला जा रहा था. दूसरी पारी में विराट कोहली की बल्लेबाजी के दौरान फैन ने सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर मैदान में एंट्री कर ली. नीचे देखें वायरल वीडियो…



किंग के पैरों में जा गिरा फैन!

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फैन तेजी से भागता हुआ मैदान पर आता है. इस दौरान मैदान पर मौजूद अंपायर भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सीधे विराट कोहली के पैरों में जाकर लेट जाता है. इसके बाद विराट कोहली ने उस फैन को उठाकर गले लगा दिया. इतनी देर में सिक्योरिटी स्टाफ वहां पर पहुंचे और उस फैन को मैदान से बाहर ले गए. इस दौरान विराट कोहली ने सिक्योरिटी गार्ड से फैन को न पीटने के लिए कहा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

बता दें कि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है. वह जब भी मैदान पर उतरते हैं, तो उन्हें देखने के लिए स्टेडियम में फैंस की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है.

ये भी पढ़े: KKR Playoffs Scenario: RCB से मिली हार, फिर भी प्लेऑफ में जा सकती है KKR, देखें समीकरण

आरसीबी ने केकेआर को हराया

IPL 2026 में 13 मई यानी बुधवार को आरसीबी और केकेआर का मुकाबला हुआ. केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 192 रन बनाए. केकेआर की ओर से अंगकृष रघुवंशी ने नाबाद 71 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने 49 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा कैमरन ग्रीन ने भी 32 रनों का योगदान किया. इसके दम पर केकेआर ने आरसीबी को 193 रनों का टारगेट दिया. आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने नाबाद 105 रनों की पारी खेली. उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 39 रन बनाए. इसके दम पर आरसीबी ने 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया. इस जीत के बाद आरसीबी की टीम प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है.

Tags: IPL 2026viral videovirat kohli
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