IPL Trade: ऋषभ पंत को बड़ा झटका, बेहद कम रकम के साथ दिल्ली कैपिटल्स में वापसी; लखनऊ में कुलदीप की एंट्री

IPL Trade Rishabh Pant : इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत और रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव IPL के सबसे हाई-प्रोफाइल ट्रेड में से एक में शामिल हुए हैं, जिससे मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बड़ा बदलाव हुआ. पंत अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी छोड़ने की इच्छा जताने के सिर्फ दो सीजन बाद ही वापस जुड़ जाएंगे. IPL 2025 मेगा ऑक्शन के दौरान, पंत को LSG ने रिकॉर्ड तोड़ INR 27 करोड़ में खरीदा था. जो ऑक्शन के इतिहास में सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली बोली थी. दिल्ली में वापस आने पर उनकी सैलरी में काफी कटौती होगी.

पंत ने लखनऊ में कप्तान और बैटर के तौर पर दो खराब सीजन देखे, जिसमें टीम 2025 और 2026 सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही.

IPL करियर के दो सबसे खराब सीजन

पंत ने अकेले भी अपने IPL करियर के दो सबसे खराब सीजन LSG के साथ बिताए. वह 2025 सीज़न में सिर्फ़ 269 रन बना पाए, जो 2016 में अपने डेब्यू साल के बाद उनका सबसे खराब रिटर्न था, 13 इनिंग्स में उनका स्ट्राइक रेट 133.16 और एवरेज 24.45 था. इस साल रिटर्न स्थिर रहा, जिसमें 28.36 की एवरेज से 312 रन बने.

🚨 Announcement 🚨 Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL. Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore. More Details ▶️ https://t.co/64HeOX143I… pic.twitter.com/tIEvj7fgNo — IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026

पंत ने छोड़ी कप्तानी

लखनऊ के बाहर होने के कुछ समय बाद फ़्रैंचाइज़ी ने 29 मई को घोषणा की कि पंत ने कप्तान के तौर पर अपनी भूमिका छोड़ दी है. LSG ने अपने बयान में कहा, “लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) औपचारिक रूप से यह घोषणा करना चाहता है कि ऋषभ पंत ने फ़्रैंचाइज़ी के साथ अपनी कप्तानी की जिम्मेदारियों से मुक्त होने का अनुरोध किया है, और फ़्रैंचाइज़ी ने तुरंत प्रभाव से उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है.”

सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

दिल्ली के साथ अपने IPL डेब्यू के बाद से आठ साल बिताने के बाद, पंत ने 111 गेम खेले हैं और टीम के लिए अब तक के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं, जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में 3284 रन बनाए हैं. कुलदीप के लिए तीसरी फ्रेंचाइजी

इस बीच, कुलदीप 13.5 करोड़ रुपये में सुपर जायंट्स में शामिल होंगे, यही वह फीस है जिस पर दिल्ली ने उन्हें मौजूदा ऑक्शन साइकिल में रिटेन किया था. बाएं हाथ के स्पिनर का 2026 का सीजन उम्मीद से कम रहा था, उन्होंने 12 मैचों में सिर्फ 10 विकेट लिए थे. 2016 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ डेब्यू करने के बाद से लखनऊ 31 साल के इस खिलाड़ी की तीसरी IPL फ्रेंचाइजी होगी.