IPL Stumps Price: स्टंप्स इतने महंगे क्यों होते हैं, क्या होती है इनकी खासियत, कितनी है कीमत?

IPL के स्टंप्स में क्या है खास?
इन स्मार्ट स्टंप्स को जिंग इंटरनेशनल नाम की कंपनी बनाती है. इस तकनीक को दुनिया भर के बड़े क्रिकेट टूर्नामेंटों में इस्तेमाल किया जाता है. स्टंप्स और बेल्स के अंदर ऐसे सेंसर लगाए जाते हैं जो एक सेकंड के में यह पहचान लेते हैं कि बेल्स कब अपनी जगह से हटीं. यह जानकारी सीधे थर्ड अंपायर तक पहुंचती है, जिससे रनआउट और स्टंपिंग के फैसले अधिक सटीक हो जाते हैं. इन स्टंप्स की खास बात यह है कि वे केवल रोशनी नहीं करते, बल्कि डेटा रिकॉर्ड करने का भी काम करते हैं.
तकनीक की असली कीमत
हालांकि इन स्टंप्स का बाहरी हिस्सा उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी से बनाया जाता है, लेकिन उनकी वास्तविक कीमत अंदर लगी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के कारण होती है. इनमें विशेष बैटरियां, सेंसर और वायरलेस सिस्टम लगाए जाते हैं, जिन्हें अत्यधिक मजबूती और सटीकता के साथ डिजाइन किया जाता है. यही वजह है कि IPL में इस्तेमाल होने वाले स्टंप्स आधुनिक क्रिकेट के सबसे महंगे और महत्वपूर्ण उपकरणों में गिने जाते हैं. ये न केवल खेल को आकर्षक बनाते हैं, बल्कि अंपायरों को सही निर्णय लेने में भी बड़ी मदद करते हैं.
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