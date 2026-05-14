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IPL Stumps Price: स्टंप्स इतने महंगे क्यों होते हैं, क्या होती है इनकी खासियत, कितनी है कीमत?

IPL 2026 Stumps Price: आईपीएल में इस्तेमाल होने वाले एलईडी स्टंप्स की कीमत 25 से 40 लाख रुपये तक होती है. इनमें लगी हाईटेक तकनीक, सेंसर और प्रीमियम लकड़ी इन्हें इतना महंगा क्यों बनाती है. जानिए इसकी और भी क्या खासियत है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 14, 2026 4:32:47 PM IST

आईपीएल में इस्तेमाल होने वाले स्टंप की कीमत कितनी होती है?
आईपीएल में इस्तेमाल होने वाले स्टंप की कीमत कितनी होती है?


IPL 2026 Stumps Price: क्रिकेट का खेल स्टंप के बिना खेलना पॉसिबल नहीं है. खासकर इंटरनेशनल स्तर पर, आईपीएल में भी लगभग हर मैच में स्टंप का इस्तेमाल होता है. लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में मैदान पर दिखने वाले स्टंप साधारण लकड़ी के डंडे नहीं होते. ये लैस स्मार्ट स्टंप्स होते हैं, जिन्हें एलईडी स्टंप्स कहा जाता है. आधुनिक क्रिकेट में इनका यूज रनआउट, स्टंपिंग और अन्य करीबी फैसलों को बिल्कुल सटीक बनाने के लिए किया जाता है. यही कारण है कि इन स्टंप्स की कीमत लाखों रुपये में होती है.
IPL और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले इन हाईटेक स्टंप्स की कीमत आमतौर पर 25 लाख रुपये से 40 लाख रुपये के बीच होती है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, एक पूरे सेट की कीमत इससे भी अधिक हो सकती है. इन स्टंप्स में माइक्रो सेंसर, एलईडी लाइट्स, बैटरी, वायरलेस ट्रांसमीटर और माइक्रोप्रोसेसर जैसी तकनीक का उपयोग किया जाता है. जैसे ही बेल्स अपनी जगह से हटती हैं, स्टंप्स तुरंत लाल रंग से चमक उठते हैं और सटीक समय रिकॉर्ड हो जाता है.

IPL के स्टंप्स में क्या है खास?

इन स्मार्ट स्टंप्स को जिंग इंटरनेशनल नाम की कंपनी बनाती है. इस तकनीक को दुनिया भर के बड़े क्रिकेट टूर्नामेंटों में इस्तेमाल किया जाता है. स्टंप्स और बेल्स के अंदर ऐसे सेंसर लगाए जाते हैं जो एक सेकंड के  में यह पहचान लेते हैं कि बेल्स कब अपनी जगह से हटीं. यह जानकारी सीधे थर्ड अंपायर तक पहुंचती है, जिससे रनआउट और स्टंपिंग के फैसले अधिक सटीक हो जाते हैं. इन स्टंप्स की खास बात यह है कि वे केवल रोशनी नहीं करते, बल्कि डेटा रिकॉर्ड करने का भी काम करते हैं.

तकनीक की असली कीमत

हालांकि इन स्टंप्स का बाहरी हिस्सा उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी से बनाया जाता है, लेकिन उनकी वास्तविक कीमत अंदर लगी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के कारण होती है. इनमें विशेष बैटरियां, सेंसर और वायरलेस सिस्टम लगाए जाते हैं, जिन्हें अत्यधिक मजबूती और सटीकता के साथ डिजाइन किया जाता है. यही वजह है कि IPL में इस्तेमाल होने वाले स्टंप्स आधुनिक क्रिकेट के सबसे महंगे और महत्वपूर्ण उपकरणों में गिने जाते हैं. ये न केवल खेल को आकर्षक बनाते हैं, बल्कि अंपायरों को सही निर्णय लेने में भी बड़ी मदद करते हैं.

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Tags: IPL 2026
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