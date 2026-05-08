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ईशान या हार्दिक? किसकी गर्लफ्रेंड ने लीक की टीम की जानकारी, BCCI ने रंगे हाथ पकड़ा

IPL 2026 Cricketer Girlfriend: आईपीएल में खेल रहे कई प्लेयर्स की प्लेयर्स की गर्लफ्रेंड मैदान में कई बार दिखाई देती है. हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन जैसे कई स्टार प्लेयर्स को उनके साथ बीच ग्राउंड में भी देखा गया है. लेकिन किसी ने टीम की जानकारी बाहर लीक की है.

By: Satyam Senger | Last Updated: May 8, 2026 12:46:15 PM IST

किसकी गर्लफ्रेंड ने लीक की टीम की जानकारी.
किसकी गर्लफ्रेंड ने लीक की टीम की जानकारी.


IPL 2026 Cricketer Girlfriend: आईपीएल 2026 के दौरान हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन जैसे कई स्टार भारतीय खिलाड़ी अपनी पार्टनर्स के साथ नजर आए हैं, लेकिन इस बीच एक बेहद चौंकाने वाला विवाद सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक आईपीएल क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड पर टीम से जुड़ी जानकारी बाहरी लोगों तक पहुंचाने का आरोप लगा है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी वजह से बीसीसीआई अब खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड्स और करीबी लोगों की टीम गतिविधियों में मौजूदगी को लेकर सख्त नियम बनाने पर विचार कर रहा है.हालांकि, यह काम किसकी गर्लफ्रेंड ने किया है यह सामने नहीं आया है.
हालांकि अभी तक किसी तरह के आधिकारिक प्रतिबंध की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बोर्ड स्तर पर इस विषय पर गंभीर चर्चा चल रही है. पिछले कुछ सालों में कई भारतीय क्रिकेटर आईपीएल के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ नजर आए हैं, जिससे लीग में “गर्लफ्रेंड कल्चर” काफी चर्चा में रहा. लेकिन हालिया आरोपों ने टीम की रणनीतिक जानकारी की सुरक्षा और टूर्नामेंट की निष्पक्षता को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
रिपोर्ट में क्या कहा गया?
एक रिपोर्ट के अनुसार, एक क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड को कथित तौर पर दो बार टीम की अंदरूनी जानकारी बाहरी लोगों तक पहुंचाते हुए पकड़ा गया. इसके बाद फ्रेंचाइजी मालिक ने तुरंत बीसीसीआई से संपर्क कर खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और टीम से जुड़े लोगों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फ्रेंचाइजी अब ड्रेसिंग रूम, टीम होटल और निजी चर्चाओं तक पहुंच को लेकर कड़े नियम चाहती हैं, ताकि किसी भी तरह की जानकारी लीक न हो सके.
आने वाले समय में क्या होगा
सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि लीग की प्रोफेशनल छवि और उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए गर्लफ्रेंड्स और गैर-आधिकारिक लोगों की मौजूदगी पर सीमाएं तय की जा सकती हैं. हालांकि अब तक किसी खिलाड़ी या महिला का नाम पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन इन दावों ने क्रिकेट जगत में हलचल जरूर पैदा कर दी है. बताया जा रहा है कि बीसीसीआई इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और आने वाले समय में नए सख्त प्रोटोकॉल लागू किए जा सकते हैं. 

Tags: IPL 2026
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