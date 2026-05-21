IPL New Rules 2026: 100 मीटर छक्का = 8 रन…आईपीएल के नियमों में होगा बड़ा बदलाव! जानें किसकों मिलेगा इससे फायदा

IPL New Rules 2026: Indian Premier League पिछले कुछ सीजन में हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए जाना जाने लगा है. अब 200 से ज्यादा का स्कोर आम बात हो गई है. सपाट पिचें, छोटी बाउंड्री और बल्लेबाजों के अनुकूल नियमों के कारण गेंदबाजों की भूमिका सीमित होती नजर आ रही है. इसी मुद्दे को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने BCCI को कुछ नए नियम लागू करने की सलाह दी है. उनका मानना है कि इससे गेंद और बल्ले के बीच संतुलन वापस आ सकता है.

गेंदबाजों को मिले ज्यादा मौके

आकाश चोपड़ा का पहला सुझाव गेंदबाजों को अतिरिक्त अवसर देने से जुड़ा है. मौजूदा टी20 नियमों के अनुसार कोई भी गेंदबाज अधिकतम चार ओवर ही डाल सकता है. चोपड़ा का कहना है कि अगर कोई गेंदबाज अपने चार ओवर में तीन विकेट ले लेता है, तो उसे पांचवां ओवर फेंकने की अनुमति मिलनी चाहिए. इससे अच्छे प्रदर्शन करने वाले गेंदबाजों को इनाम मिलेगा और बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ेगा.

विकेट लेने का बढ़ेगा महत्व

चोपड़ा के मुताबिक, इस नियम से कप्तानों को भी रणनीति बनाने में ज्यादा विकल्प मिलेंगे. ऐसे गेंदबाज जो मैच में प्रभाव छोड़ रहे हों, उन्हें अतिरिक्त ओवर देकर मुकाबले का रुख बदला जा सकता है. इससे बल्लेबाजों के लिए तेजी से रन बनाना आसान नहीं रहेगा और मैच अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं.

बड़ी जीत पर अतिरिक्त अंक का सुझाव

दूसरा सुझाव पॉइंट्स सिस्टम को लेकर है. चोपड़ा का मानना है कि अगर कोई टीम बड़े अंतर से मैच जीतती है, तो उसे अतिरिक्त अंक मिलने चाहिए. उदाहरण के तौर पर यदि कोई टीम 15-16 ओवर में लक्ष्य हासिल कर ले या 40 से अधिक रन से मुकाबला जीत जाए, तो उसे सामान्य दो अंकों की जगह तीन अंक दिए जाने चाहिए. इससे टीमों में सिर्फ जीतने नहीं, बल्कि दमदार तरीके से जीत दर्ज करने की होड़ बढ़ेगी.

100 मीटर छक्के पर 8 रन का आइडिया

चोपड़ा का तीसरा और सबसे चर्चित सुझाव लंबे छक्कों से जुड़ा है. उनके अनुसार, यदि कोई बल्लेबाज 100 मीटर या उससे अधिक लंबा छक्का लगाता है, तो उसे 6 की जगह 8 रन मिलने चाहिए. यह आइडिया पहले रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी दे चुके हैं. हालांकि यह नियम विवादित हो सकता है, लेकिन इससे बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने का जोखिम उठाएंगे.

मैच को और रोमांचक बनाने की कोशिश

आकाश चोपड़ा का मानना है कि इन नए नियमों से मैच का रोमांच और बढ़ेगा. बड़े शॉट खेलने की कोशिश में विकेट गिरने की संभावना भी बढ़ सकती है, जिससे गेंदबाजों को अधिक अवसर मिलेंगे और मुकाबले ज्यादा संतुलित दिखाई देंगे.

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