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अब सितंबर-अक्टूबर में खेले जाएंगे IPL मैच? 74 नहीं होंगे 94 मुकाबले, सामने आया बोर्ड का पूरा ब्लूप्रिंट!

मई की भीषण गर्मी से तंग आकर क्या अब सितंबर-अक्टूबर में खेले जाएंगे IPL के मैच? जय शाह और चेयरमैन अरुण धूमल के इस महा-प्लान ने अचानक उड़ाए सबके होश!

By: Shivani Singh | Published: May 29, 2026 2:01:20 PM IST

अब सितंबर-अक्टूबर में खेले जाएंगे IPL मैच? 74 नहीं होंगे 94 मुकाबले, सामने आया बोर्ड का पूरा ब्लूप्रिंट!


क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो आने वाले समय में आपको साल में एक नहीं, बल्कि दो बार आईपीएल (IPL) का मज़ा लेने को मिल सकता है. आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने ‘स्पोर्टस्टार’ से बातचीत में इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि बोर्ड आईपीएल को दो अलग-अलग विंडो (हिस्सों) में कराने और इसके एक हिस्से को सितंबर-अक्टूबर के महीने में शिफ्ट करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है.

क्या है पूरा प्लान, क्यों बढ़ेंगे मैच?

असल में, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल लीग में मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 करना चाहती है. साल 2022 से जब से 10 टीमें हुई हैं, उन्हें दो वर्चुअल ग्रुप में बांटा जाता है. हर टीम बाकी की 5 टीमों से दो-दो बार खेलती है और बची हुई 4 टीमों से सिर्फ एक-एक बार. यानी अभी हर टीम को 7 होम और 7 अवे (बाहर) मैच मिलते हैं. बोर्ड चाहता है कि साल 2028 से हर टीम दूसरी टीम से दो-दो बार भिड़े (यानी पूरे 9 होम और 9 अवे मैच). अब ज़ाहिर सी बात है कि इसके लिए ज्यादा दिनों की ज़रूरत होगी.

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चेयरमैन अरुण धूमल का कहना है कि आने-जाने की व्यवस्था और दूसरी अंतरराष्ट्रीय टीमों के साथ पहले से तय दौरों की वजह से अभी हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन अगर भविष्य में हमें दो हफ्ते का समय और मिल जाता है, तो हम मैचों की संख्या बढ़ाकर 94 कर देंगे ताकि हर टीम को बराबरी का मौका मिले.

सितंबर-अक्टूबर का महीना ही क्यों चुना जा रहा है?

आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर सितंबर-अक्टूबर ही क्यों? इसके पीछे धूमल ने दो बड़े और बहुत व्यावहारिक कारण बताए हैं. ब्रॉडकास्टर्स और विज्ञापनदाताओं के लिए सितंबर-अक्टूबर का समय सोने पर सुहागा जैसा होता है. इस दौरान भारत में दिवाली और त्योहारों का माहौल शुरू हो जाता है, जिसमें कंपनियां दिल खोलकर विज्ञापन देती हैं. बिजनेस के लिहाज से यह सबसे बेस्ट टाइम है.

आजकल मई के महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है, जिससे खिलाड़ियों और स्टेडियम में आने वाले फैंस दोनों को भारी परेशानी होती है. इसलिए बोर्ड एक विंडो फरवरी से अप्रैल के बीच और दूसरी विंडो साल के आखिर (सितंबर-अक्टूबर) में रखने की सोच रहा है.

अरुण धूमल ने साफ किया, ‘हमें यह फैसला दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स और खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर लेना होगा. आईपीएल सिर्फ बीसीसीआई का नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया के क्रिकेट पर पड़ता है. हम सभी देशों से बात करके ही कोई फैसला लेंगे.’

क्या दर्शक आईपीएल से बोर हो रहे हैं? 

कुछ समय से ऐसी अफवाहें थीं कि डिजिटल (ओटीटी) के बढ़ते चलन की वजह से टीवी पर आईपीएल देखने वाले लोग कम हो गए हैं और दर्शक अब दो महीने लंबे टूर्नामेंट से थोड़ा ऊबने लगे हैं. इस पर धूमल ने साफ कहा कि दर्शकों में कोई बोरियत नहीं है. उन्होंने टीवी व्यूअरशिप घटने की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, ‘मुझे नहीं पता कि ऐसी खबरें कहां से आ रही हैं। ब्रॉडकास्टर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस बार टोटल कंजम्पशन में भारी बढ़ोतरी हुई है. खासकर रीजनल चैनलों ने देश के कोने-कोने तक आईपीएल को पहुँचाने में कमाल का काम किया है. ब्रॉडकास्टर इस साल के प्रदर्शन से बेहद खुश हैं.’

जिस तरह से अब मई-जून में भीषण गर्मी पड़ती है. शनिवार-रविवार मैच में शाम 4 बजे वाली मैच में दर्शकों और खिलाड़ियों को जो असुविधा होती है उसको देखते हुए यह निर्णय फैंस को काफी पसंद आ सकता है साथ ही खिलाड़ियों को भी. साथ भी ब्रॉडकास्टर के लिए यह डील फायदे का होगा जब त्योहारी सीजन में आईपीएल होंगे, साथ ही इस समय ICC के चेयरमैन जय शाह हैं तो फैंस को यह उम्मीद है की यह निर्णय जल्द से जल्द लिया जा सकता है और आईपीएल के मैच अब सितम्बर-अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकते हैं.

Tags: IPL 2026
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