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भारत में नहीं, समंदर पार होगा IPL का मैच? इस देश से BCCI को मिला खुला ऑफर, रिपोर्ट से मची खलबली

IPL In Australia: बीबीएल की भारत में एंट्री की घोषणा के बाद आईपीएल मैच ऑस्ट्रेलिया में कराए जाने की खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स की मानें, तो आईपीएल के मैच ऑस्ट्रेलिया में कराए जाने को लेकर चर्चा चल रही है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 11, 2026 4:15:27 PM IST

क्या ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा आईपीएल का मैच?
क्या ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा आईपीएल का मैच?


IPL In Australia: ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) के नए सीजन का ओपनिंग मैच भारत के चेन्नई में खेला जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इसका एलान किया है. बिग बैश लीग के 16वें सीजन का पहला मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बीच एक क्रिकेट के गलियारों से एक बड़ी खबर आई है, जिस पर खूब चर्चा हो रही है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने को बड़ा ऑफर दे दिया है. बताया जा रहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईपीएल के मैचों का आयोजन अपने देश में कराने का ऑफर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसको लेकर प्राइवेट में बातचीत की जा रही है.

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CA ने दिया खुला ऑफर

द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बीसीसीआई को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर आईपीएल मैच आयोजित करने के लिए खुला ऑफर दिया है. अगर ऐसा होता है, तो यह आईपीएल के इतिहास में पहली बार होगा, जब कोई मैच ओवरसीज में खेला जाएगा. हालांकि इससे पहले आईपीएल का आयोजन साउथ अफ्रीका और यूएई जैसे देशों में कराया जा चुका है, लेकिन ये दोनों देश ओवरसीज में नहीं आते हैं.

ये भी पढ़ें: भारत में पहली बार BBL की एंट्री, ‘थाला’ के गढ़ चेपॉक में खेला जाएगा पहला मैच, देखें पूरा शेड्यूल

रिपोर्ट की मानें, तो दोनों बोर्डों के बीच प्राइवेट टॉक चल रही है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि आईपीएल का एक मैच ऑस्ट्रेलिया में कराया जाएगा. हालांकि अभी तक इस पर BCCI या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) की ओर से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

भारत में कब खेला जाएगा BBL का मैच?

चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम बिग बैश लीग 16 (Big Bash League 16) के ओपनिंग मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है. लीग के 16वें सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई के चेपॉक मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला 12 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स और डिफेंडिंग चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स की भिड़ंत होगी. यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:40 बजे शुरू होगा. उस समय ऑस्ट्रेलिया में 8 बजकर 10 मिनट हो रहे होंगे. बता दें कि यह पहली बार होगा, जब भारत में किसी विदेशी फ्रेंचाइजी टी20 लीग का मुकाबला खेला जाएगा.

Tags: INDIAN PREMIER LEAGUEIPL 2027
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