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IPL के इम्पैक्ट प्लेयर नियम के सपोर्ट में उतरा दिग्गज, बोला- इससे मुकाबले रोमांचक होते हैं…

आईपीएल के इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर बहस जारी है. सीएसके के पूर्व बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने इस नियम का समर्थन करते हुए कहा कि इससे मुकाबले ज्यादा दिलचस्प होते हैं और अतिरिक्त खिलाड़ी को योगदान देने का मौका मिलता है.

By: Satyam Sengar | Published: September 19, 2026 7:35:38 PM IST

IPL के इम्पैक्ट प्लेयर नियम के समर्थन में उतरे सीएसके के दिग्गज.
IPL के इम्पैक्ट प्लेयर नियम के समर्थन में उतरे सीएसके के दिग्गज.


पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने आईपीएल के इम्पैक्ट प्लेयर नियम का समर्थन किया है. आईपीएल के कई कप्तान और खिलाड़ी इस नियम को हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी बद्रीनाथ की राय इससे अलग है. उनका मानना है कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम से आईपीएल के मुकाबले ज्यादा दिलचस्प बनते हैं और एक अतिरिक्त खिलाड़ी को भी मैच में योगदान देने का मौका मिलता है. बद्रीनाथ ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2008 से 2013 के बीच 95 आईपीएल मुकाबले खेले थे.

बद्रीनाथ ने यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक प्रशंसक के सवाल का जवाब देते हुए कही. एक फैन ने उनसे पूछा था कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को आईपीएल 2027 से इम्पैक्ट प्लेयर नियम खत्म करने पर विचार करना चाहिए. इसके जवाब में बद्रीनाथ ने लिखा, “मुझे लगता है कि इससे आईपीएल ज्यादा दिलचस्प बनता है और एक अतिरिक्त खिलाड़ी को मैच में योगदान देने का मौका मिलता है.” बीसीसीआई ने इस नियम को आईपीएल में 2023 से लागू किया था.

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शुभमन गिल की राय बद्रीनाथ से अलग
इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल की सोच बद्रीनाथ से अलग है. मार्च 2026 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गिल ने कहा था कि क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है और उन्हें व्यक्तिगत तौर पर इम्पैक्ट प्लेयर नियम पसंद नहीं है. उनके अनुसार, अतिरिक्त बल्लेबाज के आने से खेल में मौजूद कुछ जरूरी कौशल का महत्व कम हो सकता है. गिल ने यह भी कहा था कि टीम को अपने उपलब्ध बल्लेबाजों के साथ ही मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए.

मुश्किल पिच पर लक्ष्य का पीछा करना पसंद करते हैं गिल
गिल ने कहा था कि चुनौतीपूर्ण पिच पर 180 या 160 रन का लक्ष्य हासिल करना उन्हें सपाट पिच पर 220 रन के लक्ष्य का पीछा करने से ज्यादा रोमांचक लगता है. हालांकि, उन्होंने माना कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम मैच को ज्यादा दिलचस्प बना सकता है, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से इसके पक्ष में नहीं हैं. ऐसे में बद्रीनाथ और गिल की अलग-अलग राय से आईपीएल में इस नियम को लेकर चल रही बहस एक बार फिर चर्चा में आ गई है.

Tags: ipl
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