IPL Honey Trap: लड़कियों के चक्कर में फंसे IPL के स्टार खिलाड़ी? होटल की तलाशी के लिए BCCI ने बनाया टास्क फोर्स; अगर कोई मिला तो…

IPL Honey Trap: IPL 2026 सीजन के आधे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक सख्त आदेश ने सब कुछ हिला दिया है. BCCI ने हिस्सा लेने वाली सभी टीमों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं, जो खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों और फ्रेंचाइजी मालिकों पर लागू होती हैं. खिलाड़ियों और अधिकारियों के हनी-ट्रैप में फंसने की संभावना पर चिंता जताते हुए, BCCI ने खिलाड़ियों को अजनबियों से संपर्क करने में सावधानी बरतने की सलाह दी है. बोर्ड ने साफ किया है कि किसी भी अजनबी को बिना इजाजत के टीम होटल या ड्रेसिंग रूम में आने की इजाजत नहीं होगी.

हनी-ट्रैप और लीक के खतरों के बारे में चेतावनी

IPL 2026 के दौरान कुछ खिलाड़ियों के पार्टनर, रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़ी कई घटनाएं सामने आने के बाद BCCI ने यह कदम उठाया है. PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI की एंटी-करप्शन यूनिट की एक रिपोर्ट में अजनबियों से संपर्क के कारण हनी-ट्रैप के बारे में चिंता जताई गई है, जिससे टीम या मैच से जुड़ी ज़रूरी जानकारी लीक हो सकती है. इसके बाद, BCCI ने सभी 10 टीमों को आठ पेज की एक डिटेल्ड गाइडलाइन भेजी है, जिसमें उनसे इन गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने की अपील की गई है.

न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI ने इस डॉक्यूमेंट में टीम मालिकों और उनके अधिकारियों को बताया है कि इस सीजन में सिक्योरिटी और दूसरे प्रोटोकॉल के कई उल्लंघन देखे गए हैं. ये उल्लंघन खिलाड़ियों अधिकारियों और यहां तक कि मालिकों ने भी देखे. बोर्ड ने साफ किया कि ये गाइडलाइंस टूर्नामेंट के दौरान लीग के डिसिप्लिन, सिक्योरिटी और विजिलेंस को मज़बूत करने के लिए जारी की गई हैं.

खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ़ और मालिकों के लिए सख़्त निर्देश

BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया की तरफ़ से टीमों को भेजी गई गाइडलाइंस में खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ़ और टीम मालिकों को कुछ खास बातों पर सावधान और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. इन गाइडलाइंस के मुताबिक,

कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका टीम के किसी सदस्य से कोई भी रिश्ता हो, टीम मैनेजर की पहले से जानकारी और लिखित इजाज़त के बिना किसी खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ़ के होटल रूम में नहीं जा सकता.

खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ़ से मिलने वाले मेहमानों को सिर्फ़ होटल की लॉबी या रिसेप्शन लाउंज में मिलने की इजाज़त होगी. टीम मैनेजर की लिखित इजाज़त के बिना किसी भी मेहमान को होटल के प्राइवेट रूम में नहीं ले जाया जाएगा. सभी फ्रेंचाइजी को “टारगेटेड कॉम्प्रोमाइज” और “हनी ट्रैपिंग” के खतरों के बारे में भी चेतावनी दी गई है, जो ऐसे हाई-प्रोफाइल टूर्नामेंट के दौरान अक्सर सामने आते हैं. सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े भारतीय कानूनों के तहत गंभीर कानूनी आरोपों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. इसलिए, फ्रेंचाइजी को हर समय सतर्क रहना चाहिए और ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए एक्टिव कदम उठाने चाहिए.

किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और टीम मालिकों और अधिकारियों को होटल और स्टेडियम में हर समय अपने एक्रेडिटेशन कार्ड पहनने चाहिए.

इसके अलावा, टीम मालिकों और अधिकारियों को मैच के दौरान खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ से मिलने, बातचीत करने या कोई निर्देश देने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह डगआउट में हो या टीम ड्रेसिंग रूम में.

होटल की तलाशी लेगी टास्क फोर्स

इसके अलावा, बोर्ड ने साफ किया है कि BCCI और IPL ऑपरेशन टीमों को मिलाकर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है. यह टास्क फोर्स किसी भी समय होटल की तलाशी ले सकती है और अगर कोई व्यक्ति बिना इजाजत के वहां मौजूद पाया जाता है, तो दोषी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ या टीम मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.