IPL Biggest Debut Moments: डेब्यू में ही मचाया धमाल! आईपीएल के इन 5 खिलाड़ियों की ऐतिहासिक परफॉर्मेंस

IPL Debut Performances: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के इतिहास में कई खिलाड़ियों ने अपने पहले ही मैच में ऐसा प्रदर्शन किया है जिसे आज भी फैंस याद करते हैं. डेब्यू मैच में शानदार खेल दिखाना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने शुरुआत ही इतनी धमाकेदार की कि वे तुरंत सुर्खियों में आ गए. यहां IPL इतिहास के पांच सबसे यादगार डेब्यू प्रदर्शन का संक्षिप्त जिक्र है.

ब्रेंडन मैकुलम

सबसे पहले बात होती है ब्रेंडन मैकुलम (Brendon McCullum) की. 2008 में IPL के पहले ही मैच में उन्होंने Kolkata Knight Riders के लिए खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 73 गेंदों में नाबाद 158 रन ठोक दिए. इस विस्फोटक पारी में 10 चौके और 13 छक्के शामिल थे. यह पारी IPL की शुरुआत को यादगार बनाने वाली सबसे ऐतिहासिक पारियों में गिनी जाती है.

माइकल हसी

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज़ माइकल हसी (Michael Hussey) का नाम आता है. 2008 में Chennai Super Kings के लिए डेब्यू करते हुए हसी ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ सिर्फ 54 गेंदों में 116 रन की नाबाद पारी खेली. उनकी इस शतकीय पारी ने उन्हें तुरंत IPL के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में शामिल कर दिया.

संजू सैमसन

तीसरे स्थान पर भारत के युवा बल्लेबाज़ संजू सैमसन (Sanju Samson) का नाम आता है. 2013 में राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू करते हुए उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 41 गेंदों में 63 रन बनाए. उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी और आत्मविश्वास ने साफ दिखा दिया था कि भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिल गया है.

अल्ज़ारी जोसेफ़

चौथे नंबर पर वेस्टइंडीज के युवा तेज गेंदबाज़ अल्ज़ारी जोसेफ़ (Alzarri Joseph) हैं. 2019 में मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू करते हुए उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 3.4 ओवर में 12 रन देकर 6 विकेट लिए. यह IPL इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी प्रदर्शन भी बन गया.

एंड्रयू टाय

पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज़ एंड्रयू टाय (Andrew Tye) हैं. 2017 में गुजरात लायंस के लिए अपने पहले ही मैच में उन्होंने हैट्रिक लेते हुए 5 विकेट झटके और विपक्षी टीम की बल्लेबाज़ी को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया.

इन खिलाड़ियों ने अपने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन करके यह साबित कर दिया कि बड़े मंच पर खुद को साबित करने के लिए कभी-कभी सिर्फ एक ही मौका काफी होता है. IPL का इतिहास ऐसे यादगार डेब्यू से भरा पड़ा है.

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