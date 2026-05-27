ऐसा टैलेंट जिंदगी में एक ही बार मिलता है! वैभव सूर्यवंशी पर IPL का चेयरमैन बड़ा बयान, BCCI से की खास अपील

इस साल के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एमएस धोनी फैंस के साथ आंख-मिचौली खेलते रहे, उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला. दूसरी तरफ, विराट कोहली ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाया, तो वहीं रोहित शर्मा पूरे सीजन अपनी फिटनेस से जूझते नजर आए और मैदान पर उनका वो पुराना जादू कहीं खोया-खोया सा लगा. अब जब आईपीएल के इन सबसे बड़े स्टार्स के करियर का सूरज ढलने लगा है, तो बिहार के छोटे से इलाके से आने वाले 15 साल के एक जादुई लड़के, वैभव सूर्यवंशी ने इस विरासत को संभाल लिया है.

वैभव ने न सिर्फ अपने हैरान कर देने वाले शॉट्स से इस सीजन में आग लगाई है, बल्कि वो अब एक ऐसे खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं जो फैंस को स्टेडियम खींच लाता है. पूर्व भारतीय स्पिनर आर. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि वे अपने माता-पिता के साथ राजस्थान रॉयल्स के मैच देखते हैं और सच कहें तो, यह आज के समय में हर भारतीय घर की कहानी बन चुकी है. जैसे ही यह युवा बल्लेबाज क्रीज पर कदम रखता है, लोग टीवी स्क्रीन से चिपक जाते हैं.

आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल भी इस ‘वंडर बॉय’ के मुरीद हो चुके हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार धूमल कहते हैं, ‘वैभव आईपीएल की उस टैगलाइन को सच साबित करते हैं. ‘जहाँ प्रतिभा को अवसर मिलता है.’ वो लड़का वाकई कुछ अलग है, है ना?’ वे आगे कहते हैं, ‘टैलेंट तो हमेशा से था, लेकिन उन्हें मौका कैसे मिले? वो मौका, वो मंच आईपीएल ने दिया है.’

आंकड़ों में वैभव का तूफान

इस आईपीएल सीजन के 14 मैचों में सूर्यवंशी ने 232.27 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 583 रन कूट डाले हैं. दिलचस्प बात यह है कि उनके बल्ले से चौकों (50) से ज्यादा छक्के (53) निकले हैं. अरुण धूमल इस नायाब हीरे को ढूंढने का श्रेय राजस्थान रॉयल्स की स्काउटिंग टीम को देते हैं. वे कहते हैं, ‘मुझे लगता है कि इतनी कम उम्र में ऐसे कमाल के टैलेंट को पहचानना किसी भी स्काउटिंग या सिलेक्शन टीम के लिए जिंदगी में एक ही बार मिलने वाला मौका है. निश्चित रूप से, जिस किसी ने भी उन्हें ढूंढा है, उसे सलाम और जिस तरह से इस लड़के ने इतनी कम उम्र में परिपक्वता दिखाई है और परफॉर्म किया है, वो अद्भुत है सिर्फ आईपीएल ही क्यों, अगर आप अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल को देखें तो उन्होंने महज 80 गेंदों में 175 रन ठोक दिए थे और टीम ने 411 रन का स्कोर खड़ा किया. अंडर-19 क्रिकेट के इतिहास में वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा पहले कभी सुना नहीं गया.’

धूमल जोड़ते हैं, ‘यह भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं और यही आईपीएल की खूबसूरती है. पिछले 18-19 सालों में इसने कई युवा प्रतिभाओं की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है.’

धूमल ने बात खत्म करते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी को उनका हाथ थामना होगा, उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा ताकि उनका स्वभाव और संयम (temperament) बना रहे. क्योंकि खेल सिर्फ शारीरिक क्षमता का नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती का भी नाम है और निश्चित रूप से, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनके पास जो हुनर है, उसकी बदौलत वे कई-कई सालों तक भारत के लिए खेलते रहें और देश का नाम रोशन करें.’