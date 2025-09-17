Handshake Controversy: भारत-पाक क्रिकेट विवाद पर IPL अध्यक्ष ने चुप्पी तोड़ी, कहा- कानून तोड़ने पर होगी कार्रवाई
Handshake Controversy: भारत-पाक क्रिकेट विवाद पर IPL अध्यक्ष ने चुप्पी तोड़ी, कहा- कानून तोड़ने पर होगी कार्रवाई

India-Pakistan Cricket Relations: एशिया कप के हाथ न मिलाने वाले विवाद के चलते IPL अध्यक्ष अरुण धूमल का बयान सामने आया है. उन्होंने कानूनों के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाई करने की चेतावनी दी है.

By: Sharim Ansari | Last Updated: September 17, 2025 4:37:37 PM IST

IPL Chairman Arun Dhumal (Pic Source: X)
IPL Chairman Arun Dhumal (Pic Source: X)

Arun Dhumal IPL Chairman: भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों ने एक नया मोड़ ले लिया है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने हाल ही में एशिया कप मैच के दौरान हाथ मिलाने के विवाद के बाद मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. PCB ने पाइक्रॉफ्ट को हटाने का निवेदन किया था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस अपील को खारिज कर दिया था. हालांकि, बुधवार को UAE के खिलाफ पाकिस्तान के मैच के लिए पाइक्रॉफ्ट को विश्राम देकर एक बीच का रास्ता निकाला गया है, जिससे यह तय होगा कि ग्रुप से सुपर 4 में कौन आगे बढ़ेगा.

IPL के अध्यक्ष का बयान

यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय खिलाड़ियों ने रविवार को मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाना गंवारा नहीं समझा. PCB ने दावा किया कि यह ICC के कोड ऑफ़ कंडक्ट और MCC के क्रिकेट कानूनों, दोनों का उल्लंघन है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि ICC हालिया मैच के संबंध में पाकिस्तान द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे को ध्यान में रखेगा और यदि कोई लापरवाही बरती जाती है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी. 

Asia Cup News: इज़्ज़त बचाने के लिए पाकिस्तान ने की ICC से गुज़ारिश, पीछे हटते तो हो जाता नुकसान

पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी के पद से नहीं हटाया गया तो वह टूर्नामेंट से हट जाएगा. प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी पर अंतिम निर्णय आज लिया जाएगा. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि हाथ मिलाने से बचने का निर्णय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और भारत सरकार के निर्देश से लिया गया था. यह कदम हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले से प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उठाया गया था.

धूमल ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मैच नहीं खेले जाएंगे, लेकिन भारतीय टीमें बहुपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेंगी. अगर पाकिस्तानी टीम को ऐसे टूर्नामेंटों के लिए भारत आना पड़ता है, तो भारत सरकार वीज़ा जारी करेगी.

ICC Rankings: वरुण चक्रवर्ती की फिरकी का कमाल, बने नंबर 1 गेंदबाज, कुलदीप यादव भी सूची में

