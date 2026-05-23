30 करोड़ भी पड़ सकते हैं कम! IPL 2027 ऑक्शन में इन स्टार खिलाड़ियों पर लग सकती है रिकॉर्ड बोली

IPL News: आईपीएल 2026 का फाइनल 31 मई को Narendra Modi Stadium में खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले खिलाड़ियों की रिलीज को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) का है. 2024 में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक को कप्तान बनाया था, मगर तीन सीजन बाद यह फैसला टीम के लिए सफल साबित नहीं हुआ. लगातार खराब प्रदर्शन और कप्तानी पर सवालों के कारण ऐसी अटकलें हैं कि मुंबई उन्हें रिलीज कर सकती है.

हार्दिक पर लग सकती है रिकॉर्ड बोली

हालांकि कप्तानी में संघर्ष के बावजूद हार्दिक की वैल्यू कम नहीं हुई है. उन्होंने पहले ही सीजन में गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) को चैंपियन बनाया था. उनकी ऑलराउंड क्षमता और बड़े मैचों का अनुभव उन्हें बेहद खास बनाता है. अगर वे ऑक्शन में उतरते हैं तो कई टीमें उन्हें खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च कर सकती हैं. ऐसे में उन पर 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की बोली लगना कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी.

ऋषभ पंत के भविष्य पर भी सस्पेंस

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का नाम भी उन खिलाड़ियों में शामिल है जिनकी टीम उन्हें रिलीज कर सकती है. लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) ने 2025 मेगा ऑक्शन में उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन पिछले दो सीजन में टीम लीग स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि LSG मैनेजमेंट बड़ा फैसला ले सकता है.

पंत की कप्तानी और बल्लेबाजी अभी भी खास

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के साथ कप्तान रहते हुए पंत का जीत प्रतिशत 54.64 रहा था, जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैच जिताने की क्षमता किसी से छिपी नहीं है. यही वजह है कि अगर वे नीलामी में आते हैं तो कई फ्रेंचाइजी उन पर बड़ी बोली लगाने के लिए तैयार होंगी.

निकोलस पूरन भी बन सकते हैं हॉट प्रॉपर्टी

निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) भी आईपीएल 2027 ऑक्शन के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं. LSG उन्हें 21 करोड़ रुपये की सैलरी देती है, लेकिन 2026 सीजन में वे सिर्फ एक अर्धशतक लगा पाए. इसके बावजूद उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी, कप्तानी का अनुभव और मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने की क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक खिलाड़ी बनाती है. अगर उन्हें रिलीज किया जाता है, तो कई टीमों के बीच उन्हें खरीदने की होड़ देखने को मिल सकती है.

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