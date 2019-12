नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग 2020 (Indian Premier League2020) सत्र में खेलने वाले क्रिकेटर्स की 19 दिसंबर को नीलामी होगी. आईपीएल में शामिल होने वाली सभी 8 फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को अधिक मजूबत करने के लिए खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त करेंगी. आईपीएल 2020 ऑक्शन में 332 क्रिकेटर्स की किस्मत दांव पर होगी. ये सभी फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों में उन प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी जिन्होंने बीते एक साल में टी20 से लेकर वनडे मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

भारत की प्रतिष्ठित लीग आईपीएल में दुनिया का हर खिलाड़ी खेलना चाहता है. इसी को देखते हुए कई देशों के 997 क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था. लेकिन उनमें से 332 क्रिकेटर्स शार्टलिस्ट किए गए जिन पर 19 दिसंबर को बोली लगाई जाएगी. इन शॉर्ट लिस्ट किए गए खिलाड़ियों में से 186 क्रिकेटर्स भारत के हैं जबकि 143 क्रिकेटर्स विदेशों के हैं जिनमें तीन एसोसिएट्स देशों के क्रिकेटर्स को भी नीलामी में शामिल किया जाएगा. इन खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर सम्बंधित फ्रेंचाइजी को सूची सौंप दी गई है.

🚨ALERT: VIVO IPL 2020 Player Auction list announced. 332 players set to go under the hammer!

Let the number crunching begin 🧐✍️✍️ #IPLAuction

📰Click here for all the details https://t.co/6Io8pOlZo1 pic.twitter.com/WhVOmJnGHg

— IndianPremierLeague (@IPL) December 13, 2019