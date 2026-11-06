‘400000000 दो, वरना ऑक्शन में जाएंगे…’, IPL टीमों को ‘ब्लैकमेल’ कर रहे खिलाड़ी, एक ने रखी कप्तानी की शर्त

IPL Players 40 Crore Demand: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले बड़ा विवाद शुरू हो गया है. ट्रेड विंडो और रिटेंशन के बीच खबर आई है कि कुछ स्टार खिलाड़ियों ने अपनी फ्रेंचाइजी से 40 करोड़ रुपये की मोटी रकम की मांग कर दी है. रिपोर्ट के अनुसार, टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने साफ कर दिया है कि वे 2028 मेगा ऑक्शन से पहले तभी रिलीज होंगे, जब फ्रेंचाइजी उन्हें 40 करोड़ रुपये की फीस देगी.

इतना ही नहीं, एक खिलाड़ी ने तो टीम की कप्तानी की भी शर्त रखी है. ये रकम इतनी ज्यादा है कि फ्रेंचाइजियों के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करना काफी मुश्किल हो सकता है. ऐसे में सवाल है कि क्या कोई फ्रेंचाइजी किसी एक क्रिकेटर पर अपने पर्स का इतना बड़ा बजट खर्च करेगी?

किसने की 40 करोड़ की डिमांड?

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, IPL के कुछ टॉप खिलाड़ियों ने अपनी रिटेंशन फीस खुद ही तय कर ली है. उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें 40 करोड़ में रिटेन किया जाए या फिर रिलीज कर दिया जाए. दरअसल, IPL 2028 में मेगा ऑक्शन होने वाला है. ऐसे में इन खिलाड़ियों को लगता है कि उन्हें ऑक्शन में ज्यादा पैसे मिल सकते हैं. हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि किन खिलाड़ियों ने अपनी फ्रेंचाइजी से ऐसी मांग की है.

IPL SALARY OF 40CR FOR INDIANS. ⁉️💰 – Some of India’s top-tier players in the IPL have quoted 40cr INR as their desired retention fee. A couple of players conveyed this to their team that they would be willing to stay on only if they are paid that amount. (Cricbuzz). https://t.co/NhZJ33gOLE — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 5, 2026

अय्यर-पंत को मिले थे बड़े कॉन्ट्रैक्ट

IPL 2025 मेगा ऑक्शन में कुछ खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगाई गई थी. उस ऑक्शन में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. वहीं, श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपये में अपनी स्क्वाड में शामिल किया था. अब IPL 2028 से पहले मेगा ऑक्शन होगा. ऐसे में कुछ स्टार खिलाड़ी बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑक्शन में उतरना चाहते हैं.

क्या बढ़ेगा फ्रेंचाइजियों का पर्स?

जब IPL 2025 का मेगा ऑक्शन हुआ था, जो सभी टीमों का कुल पर्स 120 करोड़ रुपये का था. बताया जा रहा है कि अगले मेगा ऑक्शन से पहले इस पर्स को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये तक किया जा सकता है. हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं है कि पर्स बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं?7

अब देखना ये होगा कि क्या कोई फ्रेंचाइजी किसी एक खिलाड़ी पर अपने पर्स का इतना बड़ा हिस्सा खर्च करेगी.