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IPL: 74 मैच कम थे क्या? अब आईपीएल में 94 मुकाबले कराएगा BCCI, क्या-क्या बदल रहा बोर्ड?

IPL 2028 Expansion: आईपीएल 2026 में अभी 74 मैच खेले जा रहे हैं. लेकिन BCCI IPL 2028 से मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 करने की तैयारी में है. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई ऐसा क्यों करने जा रहा है.

By: Satyam Senger | Published: May 8, 2026 1:37:18 PM IST

आईपीएल 2026 में अभी 74 मैच खेले जा रहे हैं.
आईपीएल 2026 में अभी 74 मैच खेले जा रहे हैं.


BCCI Match Expansion: आईपीएल 2028 आईपीएल 2026 के मुकाबले और भी बड़ा हो सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टूर्नामेंट में मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 करने की योजना पर काम कर रहा है. यह कदम सभी फ्रेंचाइजी के लिए पूरी तरह से होम-एंड-अवे फॉर्मेट बहाल करने के उद्देश्य से उठाया जा सकता है. हालांकि, इस योजना का भविष्य इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर में अतिरिक्त विंडो मिलने पर निर्भर करेगा. 2022 में  गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के शामिल होने के बाद IPL में टीमों की संख्या आठ से बढ़कर 10 हो गई थी.

इसके बाद लीग ने वर्चुअल ग्रुप फॉर्मेट अपनाया, जिसमें सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ दो-दो मुकाबले नहीं खेलती हैं. इससे पहले, आठ टीमों वाले प्रारूप में IPL डबल राउंड-रॉबिन सिस्टम का पालन करता था, जहां हर टीम घरेलू और विपक्षी मैदान पर सभी टीमों से भिड़ती थी. लेकिन 10 टीमों के साथ उसी ढांचे को जारी रखने से टूर्नामेंट की अवधि काफी लंबी हो जाती और मैचों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होती. फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट कार्यक्रम पहले से तय है और फ्यूचर टूर प्रोग्राम (FTP) 2027 तक लॉक किया जा चुका है.

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अरुण धूमल ने क्या कहा?
ऐसे में अतिरिक्त मैचों के लिए समय निकालना आसान नहीं माना जा रहा. रिपोर्ट्स के अनुसार, डबल-हेडर मुकाबलों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया गया था, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने व्यूअरशिप और विज्ञापन राजस्व पर असर पड़ने की आशंका के चलते इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई. IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने स्पष्ट किया कि फिलहाल नई टीमों को जोड़ने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि मौजूदा 10 टीमों के साथ ही मैचों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और स्थिति वही होगी, जहां सभी टीमों को बराबर होम और अवे मुकाबले खेलने का मौका मिले.

94 मैच करवाने पर नजर
अरुण धूमल ने यह भी कहा कि BCCI 2027 के बाद अगले FTP सेशन में IPL के लिए बड़ा विंडो हासिल करने की कोशिश करेगा. यदि बोर्ड ऐसा करने में सफल रहता है, तो टूर्नामेंट को 94 मैचों तक विस्तारित किया जा सकता है. आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हुआ था और इसका फाइनल 31 मई को खेला जाना निर्धारित है. लगातार बढ़ती लोकप्रियता के बीच IPL दुनिया की सबसे बड़ी और व्यावसायिक रूप से सफल टी20 लीग बनी हुई है.

Tags: IPL 2026
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