IPL 2027: आईपीएल में हुई युवराज सिंह की वापसी! दिल्ली कैपिटल्स ने दी बड़ी जिम्मेदारी, सौरव गांगुली के साथ करेंगे काम

IPL 2027: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह नई भूमिका में नजर आएंगे. दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को उन्हें टीम का सहायक और बल्लेबाजी कोच नियुक्त करने की घोषणा की. यह युवराज सिंह की पहली औपचारिक कोचिंग भूमिका होगी. अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में कई विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे युवराज सिंह अब अपने अनुभव से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों को निखारने का काम करेंगे.

44 साल के युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने अपने करियर में 304 वनडे, 40 टेस्ट और 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. वहीं 132 आईपीएल मैच भी उन्होंने खेले हैं. संन्यास के बाद भी वह कई स्थापित और उभरते हुए भारतीय खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देते रहे हैं. अब आईपीएल में कोचिंग के जरिए वह अपने अनुभव और जीत की मानसिकता को टीम के साथ साझा करेंगे.

2015 में दिल्ली ने 16 करोड़ रुपये में खरीदा था

युवराज सिंह की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी भी खास है. साल 2015 में फ्रेंचाइजी को दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जाना जाता था. उस समय टीम ने युवराज को 16 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस कीमत के साथ वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. उन्होंने उस सीजन में दिल्ली की ओर से सभी 14 मैच खेले थे.

सौरव गांगुली के साथ दोबारा काम करने को उत्साहित युवराज

दिल्ली कैपिटल्स में अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर युवराज सिंह ने कहा, ”मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए उत्साहित हूं. फ्रेंचाइजी के साथ मेरा पुराना जुड़ाव है और मैं मालिकों को अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए यह मेरे लिए एक खास मौका है.”

उन्होंने आगे कहा, ”मैं सौरव गांगुली के साथ फिर से काम करने के लिए भी उत्सुक हूं, इस बार कोच के तौर पर. कोचिंग के प्रति मेरा बहुत लगाव है और मैं इस बेहद प्रतिभाशाली टीम के साथ काम शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. मुझे यकीन है कि यह मेरे लिए एक रोमांचक सफर होगा और मैं टीम की सफलता में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं.”

टीम के लिए बेहद कीमती होगा युवराज का अनुभव- पार्थ जिंदल

दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन, सह-मालिक और जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के संस्थापक पार्थ जिंदल ने युवराज की नियुक्ति पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि युवराज भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक हैं और उन्होंने कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को निखारने में अहम भूमिका निभाई है.

जिंदल ने कहा, ”उनका अनुभव, जीतने की सोच और खिलाड़ियों के साथ जुड़ने की क्षमता हमारी टीम के लिए बहुत कीमती होगी. हम उन्हें उनके पहले औपचारिक कोचिंग रोल के लिए शुभकामनाएं देते हैं और साथ मिलकर इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए उत्साहित हैं.”

उन्होंने यह भी कहा कि फ्रेंचाइजी में युवराज की वापसी दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े सभी लोगों के लिए खास पल है. टीम उन्हें सौरव गांगुली और अन्य कोचिंग स्टाफ के साथ काम करते हुए देखने के लिए उत्सुक है.