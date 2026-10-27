IPL 2027: कौन हैं गैरेथ बैटी? CSK ने बनाया असिस्टेंट कोच, जहीर खान के साथ करेंगे काम

Who Is Gareth Batty: IPL की सबसे सफल टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) एक बदलाव के दौर से गुजर रही है. CSK ने IPL 2027 के लिए जहीर खान को नया हेड कोच बनाया है. जहीर खान के आने के बाद पूर्व भारतीय पेसर मोहित शर्मा को गेंदबाजी कोच बनाया गया था. अब CSK के कोचिंग स्टाफ में एक नए चेहरे की एंट्री हुई है. इंग्लैंड के दिग्गज गैरेथ बैटी को IPL 2027 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का असिस्टेंट कोच बनाया गया है. सरे (Surrey) क्लब को लगातार 3 काउंटी चैंपियनशिप खिताब जिताने के बाद गैरेथ बैटी साउथ लंदन की टीम के साथ अपना 21 साल पुराना नाता खत्म कर रहे हैं. जानें कौन हैं गैरेथ बैटी…

कौन हैं गैरेथ बैटी?

पूर्व ऑफ-स्पिनर गैरेथ बैटी (Gareth Batty) का जन्म 13 अक्टूबर 1977 को यॉर्कशायर के ब्रैडफोर्ड में हुआ था. गैरेथ बैटी ने काउंटी क्रिकेट में एक भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने यॉर्कशायर से अपना करियर शुरू हुआ किया था, जिसके बाद वह सरे चले गए. वहां पर उन्होंने साल 1998 से 2001 तक खेला. 24 साल लंबे करियर में बैटी ने 700 से ज्यादा प्रोफेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने सभी फॉर्मेट में कुल मिलाकर 1,000 से ज्यादा विकेट लिए और 10,000 से ज्यादा रन बनाए.

सरे को 3 बार बनाया चैंपियन

49 साल के गैरेथ बैटी ने सरे के लिए सभी फॉर्मेट में 500 से ज्यादा विकेट लिए थे. उन्होंने साल 2015 से 2017 तक टीम की कप्तानी भी की. उन्होंने साल 2021 में संन्यास ले लिया था और फिर कोचिंग की दुनिया में कदम रखा. गैरेथ बैटी ने साल 2022 में सरे की कोचिंग कमान संभाली. उन्होंने पहले ही सीजन में सरे को काउंटी चैंपियनशिप का खिताब दिलाया. इसके बाद टीम ने 2023 में भी ट्रॉफी अपने नाम की और फिर 2024 में लगातार तीसरी बार खिताब जीतकर हैट्रिक पूरी की. इस तरह सरे 60 सालों में लगातार 3 बार टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम बन गई. फिर 2025 में भी सरे रनर-अप रही.

गैरेथ बेटी का इंटरनेशनल करियर

गैरेथ बैटी ने साल 2002 से 2016 तक इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल मैच खेले. इस दौरान उन्होंने 9 टेस्ट, 10 वनडे और 1 टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला. टेस्ट में बैटी ने 15 विकेट चटकाए, जबकि वनडे में 5 विकेट हासिल किए. गैरेथ बैटी को अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान कई बार लंबे समय तक इंग्लैंड की टीम से बाहर रहना पड़ा, लेकिन फिर साल 2016 मं बांग्लादेश और भारत दौरे के दौरान 39 साल की उम्र में वापसी की.