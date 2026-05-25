IPL 2026 में प्लेऑफ से बाहर, लेकिन IPL 2027 में MI और KKR को होगा बड़ा फायदा! RR भी लिस्ट में शामिल

IPL Replacement Player Rule: IPL 2026 का लीग चरण खत्म हो चुका है और अब प्लेऑफ मुकाबलों की तैयारी शुरू हो गई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बनाई है. इसी बीच मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2027 के लिए बड़ा फायदा मिलने वाला है. इसकी वजह उन खिलाड़ियों से जुड़ी है जिन्हें टीमों ने रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया था.

तीन फ्रेंचाइजियों ने लिए अहम फैसले

आईपीएल 2026 के आखिरी चरण में कुछ खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद टीमों ने नए खिलाड़ियों को स्क्वॉड में शामिल किया. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने क्विंटन डी कॉक और राज बावा की जगह महिपाल लोमरोर और रुचिट अहीर को टीम में जोड़ा. वहीं राजस्थान रॉयल्स ने रवि सिंह की जगह इमानजोत चहल को स्क्वॉड में शामिल किया.

इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने भी बड़ा कदम उठाते हुए मथीशा पथिराना की जगह लुवनीत सिसोदिया को टीम में शामिल करने का फैसला किया. इन बदलावों का असर अब अगले सीजन की रिटेंशन प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है.

IPL 2027 रिटेंशन में मिलेगा फायदा

बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक यदि कोई खिलाड़ी टीम के 12वें मैच तक या उससे पहले चोटिल हो जाता है, तो उसके रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को अगले सीजन की रिटेंशन प्रक्रिया के लिए पात्र माना जा सकता है. इसका मतलब यह है कि रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किए गए खिलाड़ी भी अगले आईपीएल सीजन से पहले टीम में बनाए रखे जा सकते हैं.

ऐसे में मुंबई इंडियंस, केकेआर और राजस्थान रॉयल्स द्वारा साइन किए गए खिलाड़ियों को आईपीएल 2027 में रिटेन किए जाने का मौका मिल सकता है.

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

इस नियम का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है. पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने गुरजनप्रीत सिंह की जगह डेवाल्ड ब्रेविस को टीम में शामिल किया था. बाद में फ्रेंचाइजी ने उन्हें अगले सीजन के लिए रिटेन भी किया. इस उदाहरण के बाद साफ हो गया कि रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भविष्य में टीम का स्थायी हिस्सा भी बन सकते हैं.

फ्रेंचाइजियों ने समय पर दी थी जानकारी

हालांकि इन टीमों ने खिलाड़ियों को 12वें मैच के बाद आधिकारिक तौर पर साइन किया, लेकिन आईपीएल अधिकारियों के अनुसार चोट की जानकारी लीग प्रबंधन को पहले ही दे दी गई थी. इसी वजह से इन खिलाड़ियों को नियमों के तहत आईपीएल 2027 रिटेंशन के लिए पात्र माना जाएगा. इससे संबंधित फ्रेंचाइजियों को भविष्य की टीम रणनीति में अतिरिक्त फायदा मिल सकता है.

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