IPL 2027: हार्दिक-अर्शदीप की अदला-बदली पर लगी मुहर, 18 करोड़ में हुई डील, पांड्या को करोड़ों का फायदा

Hardik Pandya Arshdeep Singh Trade: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मेगा ट्रेड डील हो गई है. इसके तहत मुंबई इंडियंस के धाकड़ ऑलराउंडर पंजाब किंग्स में चले गए हैं, जबकि पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए हैं. इस ट्रेड डील को लेकर लंबे समय से खबरें चल रही थीं, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था. अब IPL की ओर से बुधवार (11 नवंबर) को इस ट्रेड का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है. इसमें बताया गया कि हार्दिक पांड्या अपनी मौजूदा 16.35 करोड़ रुपये की फीस से बढ़कर 18 करोड़ रुपये की फीस पर पंजाब किंग्स में शामिल हुए हैं. वहीं, अर्शदीप सिंह अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की फीस पर मुंबई इंडियंस से जुड़े हैं.

MI के साथ हार्दिक का रिश्ता खत्म

IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में चले गए हैं. इसी के साथ हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है. हार्दिक ने मुंबई के साथ 4 IPL ट्रॉफी जीती है. उन्होंने साल 2015 में 2015 में MI का हिस्सा बनने के बाद 2015, 2017, 2019 और 2020 में IPL का खिताब जीता. इस दौरान हार्दिक पांड्या ने बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दिया. मुंबई के साथ 7 सीजन के बाद हार्दिक पांड्या IPL 2022 से पहले गुजरात टाइटन्स (GT) में चले गए और कप्तान के तौर पर तुरंत असर डाला. हार्दिक पांड्या का कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने पहले ही सीजन में खिताब जीत लिया था. इसके बाद 2023 में गुजरात फाइनल में भी पहुंची थी. इसके बाद साल 2024 में हार्दिक पांड्या फिर से MI में शामिल हो गए, जहां पर उन्हें कप्तान बनाया गया.

पंजाब से अर्शदीप सिंह की विदाई

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स के साथ 8 सीजन के बाद मुंबई इंडियंस में चले गए हैं. उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए ही साल 2019 में डेब्यू किया था. यहीं से उन्होंने एक प्रीमियम लेफ्ट-आर्म पेसर के तौर पर अपनी पहचान बनाई. वह पंजाब किंग्स के लिए IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 96 IPL मैचों में 111 विकेट चटकाए हैं.

अर्शदीप सिंह नई गेंद से जल्दी विकेट लेने और डेथ ओवरों घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने IPL 2025 में 21 विकेट लिए और उसके बाद 2026 सीजन में भी 14 विकेट चटकाए.

हार्दिक पांड्या की बढ़ी सैलरी

इस ट्रेड के तहत स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को 1.65 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है. दरअसल, पंजाब किंग्स में जाने के बाद उनकी सैलरी 16.35 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं, अर्शदीप सिंह अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की राशि पर मुंबई इंडियंस में गए हैं.