IPL Trade: 2 बार पर्पल कैप विनर, अब शुभमन गिल की टीम में जाएगा ये खूंखार गेंदबाज! मगर करोड़ों का होगा नुकसान

IPL Trade: IPL 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले टीमों के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली चल रही है. हाल ही में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह का ट्रेड हुआ था. अब खबर आई है कि भारतीय तेज गेंदबाज हर्षल पटेल का ट्रेड होने वाला है. सनराइजर्स हैदराबाद अपने तेज गेंदबाज को गुजरात टाइटंस से ट्रेड करने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों फ्रेंचाइजियों के बीच हर्षल पटेल को 4 करोड़ रुपये में ट्रेड करने पर सहमति बन गई है.

यह पूरी डील कैश ट्रेड के तहत होगी. अगर यह ट्रेड होता है, तो हर्षल पटेल को करोड़ों रुपये का नुकसान होगा. दरअसल, सनराइजर्स हैदराबाद ने 2025 के मेगा ऑक्शन में हर्षल पटेल को 8 करोड़ रुपये में खरीदा था. अब अगर वो गुजरात में जाते हैं, जो उनकी फीस आधी यानी 4 करोड़ रुपये हो जाएगी. यह डील होने के बाद गुजरात टाइटंस के ऑक्शन पर्स से 4 करोड़ रुपये कम हो जाएंगे.

5वीं टीम के लिए खेलेंगे हर्षल पटेल!

अगर यह ट्रेड फाइनल होता है, तो हर्षल पटेल IPL में 5वीं फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे. उन्होंने IPL 2012 में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), दिल्ली कैपिटल्स (DC), पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेल चुके हैं. इसके अलावा पिछले 2 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले थे.

SRH ने 2025 के मेगा ऑक्शन में हर्षल पटेल को 8 करोड़ रुपये में खरीदा था. उस सीजन में उन्होंने 13 मैच में 9.80 के इकॉनमी रेट के साथ 16 विकेट लिए थे. हालांकि IPL 2026 में हर्षल पटेल को ज्यादा मौके नहीं मिले थे. उन्होंने सिर्फ 5 मैच खेले थे, लेकिन एक भी विकेट नहीं ले पाए.

IPL में 2 बार जीती पर्पल कैप

हर्षल पटेल का पिछला सीजन भले ही अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने IPL में 2 बार पर्पल कैप जीती है. हर्षल पटेल ने साल 2021 में RCB के लिए 32 विकेट चटकाए थे. इसके बाद 2024 में हर्षल पटेल ने पंजाब किंग्स के लिए 24 विकेट हासिल किए थे. इन दिनों सीजन में वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे.

गुजरात की गेंदबाजी को देंगे मजबूती

अगर हर्षल पटेल ट्रेड के जरिए गुजरात टाइटंस में जाते हैं, तो उन्होंने IPL में अपनी होम टीम के लिए खेलने का मौका मिलेगा. हर्षल पटेल गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं. वह गुजरात टाइटंस में जाकर टीम की फास्ट बॉलिंग यूनिट को मजबूत बनाएंगे, जिसमें पहले से मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और जेसन होल्डर जैसे गेंदबाज हैं.

17 नवंबर रिटेंशन की डेडलाइन

IPL 2027 के लिए रिटेंशन की डेडलाइन 17 नवंबर को खत्म हो रही है. ऐसे में अब फ्रेंचाइजियों के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी करनी होगी.