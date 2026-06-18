IPL 2027 के शेड्यूल में बदलाव! 2 हफ्ते पहले ही शुरू होगा टूर्नामेंट, BCCI ने बताई वजह

IPL 2027 Start Date: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की तारीखों में फेरबदल करने की तैयारी कर रही है. आईपीएल के 20वें सीजन यानी आईपीएल 2027 को जल्दी शुरू कराया जा सकता है. दरअसल, देश के ज्यादातर हिस्सों में मई में भीषण गर्मी होती है, जिससे बचने के लिए टूर्नामेंट की डेट में बदलाव किया जाएगा. PTI की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने खुद इसकी जानकारी दी है.

देवजीत सैकिया का कहना है कि मई के अंत में भीषण गर्मी को देखते हुए आईपीएल 2027 को 10 मार्च से 15 मई की विंडो में कराया जा सकता है. IPL 2027 के बाद अगले सीजनों में भी इसी समय पर टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही बीसीसीआई सेक्रेटरी ने यह साफ कर दिया कि अगले सीजन टूर्नामेंट के मैचों की संख्या फिलहाल 74 ही रहेगी. बता दें कि बीते दिनों आईपीएल के मैचों की संख्या बढ़ाकर 94 करने की चर्चा चल रही थी.

कब शुरू होगा IPL 2027?

IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च को हुई थी, जो 31 मई को खत्म हुआ था. इसके पिछले साल भी इसी समय पर आईपीएल का आयोजन किया गया था. इस दौरान बहुत से फैंस और खिलाड़ियों ने नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में भीषण गर्मी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी. ऐसे में बोर्ड अगले सीजन से टूर्नामेंट को 2 हफ्ते पहले ही शुरू करने पर विचार कर रहा है. PTI की रिपोर्ट के अनुसार, IPL 2027 की शुरुआत 10 मार्च से शुरू हो सकता है, जो 15 मई तक चलेगा.

🚨 IPL 2027 DATES ARE OUT 🚨 IPL is likely to start on March 10th and finish by May 15th from next season to avoid adverse Weather conditions. [PTI] Border-Gavaskar Trophy ends on March 3rd. pic.twitter.com/9NDEI5KnVD — Johns. (@CricCrazyJohns) June 18, 2026

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BCCI ने क्या कहा?

बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा कि, ‘बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में इस तरह का विचार चल रहा है कि क्या हम टूर्नामेंट को मार्च अंत की जगह थोड़ा पहले शुरू कर सकते हैं. अगले साल से हम कोशिश करेंगे. मैंने अपने महाप्रबंधक (खेल विकास) को निर्देश दे दिया है कि वह ऐसा कार्यक्रम तैयार करें, जिससे हम 10 मार्च तक टूर्नामेंट शुरू करके 15 मई तक समाप्त कर सकें.’ देवजीत सैकिया ने आगे बताया कि उन्हें आईपीएल मैचों के दौरान देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में गर्मी को लेकर खिलाड़ियों के साथ-साथ फैंस से भी शिकायतें मिली हैं.

IPL मैचों की संख्या नहीं बढ़ेगी

हाल ही में आईपीएल के मैचों की संख्या बढ़ाने को लेकर बीसीसीआई को सुझाव मिले थे. इसमें कहा गया था कि टूर्नामेंट में मैचों की संख्या को 74 से बढ़ाकर 94 कर दिया जाए. हालांकि बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इस सुझाव को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, ‘फिलहाल, मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 तक करने के बारे में कोई चर्चा नहीं चल रही है, जो कि अभी तुरंत संभव नहीं है. आने वाले सालों में स्थिति क्या होगी, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल मुझे मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 करने की कोई संभावना नहीं दिखती.’