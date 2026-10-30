Home > खेल > IPL 2027: रोहित शर्मा ने मानी मुंबई इंडियंस की बात, फिर से बनेंगे कप्तान! हार्दिक पांड्या का क्या होगा?

IPL 2027: रोहित शर्मा ने मानी मुंबई इंडियंस की बात, फिर से बनेंगे कप्तान! हार्दिक पांड्या का क्या होगा?

IPL 2027: मुंबई इंडियंस नए IPL सीजन से पहले रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी देने पर विचार कर रही है. फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा से अनुरोध किया है कि वो अगले सीजन से टीम की कमान संभालें. हालांकि इस पर रोहित शर्मा ने तिलक वर्मा को कप्तान बनाने की सलाह दी.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 30, 2026 6:24:34 PM IST

क्या रोहित शर्मा फिर बनेंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान?
क्या रोहित शर्मा फिर बनेंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान?


Mumbai Indians Captaincy: IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस की कप्तानी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रेंचाइजी एक बार फिर से दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपने की तैयारी कर रही है. IPL 2024 से पहले रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया था. उनकी जगह हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का कप्तान बनाया गया था. हालांकि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई के लिए 3 सीजन काफी खराब रहे. इसके चलते फ्रेंचाइजी ने एक बार फिर से रोहित शर्मा को कमान सौंपने का फैसला लिया है. रोहित शर्मा को 3 साल बाद फिर से मुंबई इंडियंस की कप्तानी दी जा सकती है. हालांकि, जब फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा से कप्तानी के लिए पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया था.

क्या रोहित शर्मा फिर बनेंगे कप्तान?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड दौरे पर जाने से पहले मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा से कप्तानी को लेकर बातचीत की. बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने पहले युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा का नाम कप्तानी सौंपने का सुझाव दिया है, जिससे भविष्य के लिए टीम तैयार की जा सके. हालांकि फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा को कप्तानी संभालने की गुजारिश की. फ्रेंचाइजी के अनुरोध पर रोहित शर्मा ने कप्तानी संभालने की बात मान ली.

You Might Be Interested In

बता दें कि रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को 5 बार IPL ट्रॉफी जिताई है. उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में IPL का खिताब अपने नाम किया.

हार्दिक पांड्या का क्या होगा?

अब बड़ा सवाल यह है कि अगर रोहित शर्मा IPL 2027 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे, तो फिर हार्दिक पांड्या का क्या होगा? रिपोर्ट की मानें, तो अगर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) का ट्रेड नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वो रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलने के लिए राजी हो गए हैं. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम IPL 2026 में 9वें स्थान पर रही थी. पिछले 3 सीजन से उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन खराब रहा है.

ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि हार्दिक पांड्या को IPL 2027 से पहले किसी दूसरी टीम के साथ ट्रेड किया जा सकता है. हालांकि अभी तक फ्रेंचाइजी को कोई अच्छा ट्रेड ऑफर नहीं मिला है. अगर फ्रेंचाइजी को कोई अच्छा ऑफर नहीं मिलता है, तो हार्दिक पांड्या टीम के साथ बने रहेंगे.

MI ने बदला पूरा कोचिंग स्टाफ

हाल ही में मुंबई इंडियंस ने अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा फेरबदल किया है. फ्रेंचाइजी ने सभी पुराने कोचों की छुट्टी कर दी है. वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को मुंबई इंडियंस का हेड कोच बनाया गया है. वहीं, पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है. इसके अलावा मिचेल मैक्लेनाघन को बॉलिंग कोच, टी दिलीप को फील्डिंग कोच और धवल कुलकर्णी को डेवलपमेंट बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Tags: IPL 2027mumbai indiansrohit sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026

कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

October 28, 2026

जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

October 27, 2026

करवा चौथ पर ये मेहंदी डिजाइन लगाएं

October 26, 2026

कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

October 25, 2026

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026
IPL 2027: रोहित शर्मा ने मानी मुंबई इंडियंस की बात, फिर से बनेंगे कप्तान! हार्दिक पांड्या का क्या होगा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2027: रोहित शर्मा ने मानी मुंबई इंडियंस की बात, फिर से बनेंगे कप्तान! हार्दिक पांड्या का क्या होगा?
IPL 2027: रोहित शर्मा ने मानी मुंबई इंडियंस की बात, फिर से बनेंगे कप्तान! हार्दिक पांड्या का क्या होगा?
IPL 2027: रोहित शर्मा ने मानी मुंबई इंडियंस की बात, फिर से बनेंगे कप्तान! हार्दिक पांड्या का क्या होगा?
IPL 2027: रोहित शर्मा ने मानी मुंबई इंडियंस की बात, फिर से बनेंगे कप्तान! हार्दिक पांड्या का क्या होगा?
IPL 2027: रोहित शर्मा ने मानी मुंबई इंडियंस की बात, फिर से बनेंगे कप्तान! हार्दिक पांड्या का क्या होगा?