IPL 2027 Retained Players: IPL 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. इसके साथ अगले सीजन से पहले सभी टीमों की तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो गई है. एक ओर कुछ फ्रेंचाइजियों ने अपने पुराने और भरोसेमंद खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है, तो कुछ टीमों ने बड़ा फैसला लेते हुए दिग्गज खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है. रिलीज किए गए खिलाड़ियों में ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, मथीशा पथिराना, अजिंक्य रहाणे और एमएस धोनी जैसे बड़े दिग्गजों के नाम हैं.

एमएस धोनी ने IPL ने रिटायरमेंट ले लिया है, जिसके चलते CSK ने उन्हें रिलीज करने का फैसला लिया. वहीं, रिटेंशन डेडलाइन से पहले ट्रेड विंडो भी खुला था, जिस दौरान कई फ्रेंचाइजियों ने खिलाड़ियों की अदला-बदली की. हार्दिक पांड्या से लेकर ऋषभ पंत और अर्शदीप सिंह जैसे स्टार खिलाड़ियों को ट्रेड हुआ. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस फ्रेंचाइजी ने किस खिलाड़ी को रिटेन किया और किसे बाहर का रास्ता दिखाया.

मुंबई इंडियंस

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, नमन धीर, रेयान रिकलटन, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन डी कॉक, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, शार्दुल ठाकुर, राज बावा, मिशेल सेंटनर, अश्वनी कुमार, रघु शर्मा, अर्शदीप सिंह (ट्रेड इन).

रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट: ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एएम गजनफर, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, मोहम्मद इजहार, दानिश मालेवार, मयंक मारकंडे, मयंक रावत, महिपाल लोमरोर, रॉबिन मिंज, रुचित अहीर, कृष भगत.

चेन्नई सुपर किंग्स

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, कार्तिक शर्मा, शिवम दुबे, नूर अहमद, लियाम लिविंगस्टोन, राहुल चाहर, अंशुल कंबोज, जैक एडवर्ड्स, गुरजपनीत सिंह, डेवाल्ड ब्रेविस, अकील होसेन, जेमी ओवरटन, सरफराज खान, श्रेयस गोपाल, आयुष म्हात्रे, रामकृष्ण घोष, उर्विल पटेल, मुकेश चौधरी.

रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट: महेंद्र सिंह धोनी (संन्यास), प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉट, मैट हेनरी, जैक फॉल्क्स, अमन खान, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, डियान फोरेस्टर, मैकनील नोरोन्हा, स्पेंसर जॉनसन.

दिल्ली कैपिटल्स

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: अक्षर पटेल, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, आकिब नबी, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, काइल जेमीसन, ऋषभ पंत (ट्रेड इन), जीशान अंसारी (ट्रेड इन).

रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट: मिचेल स्टार्क, नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, पथुम निसांका, बेन डकेट, करुण नायर, साहिल पारख, दुष्मंथा चमीरा, रेहान अहमद, अजय मंडल, टी नटराजन (ट्रेड आउट), कुलदीप यादव (ट्रेड आउट).

लखनऊ सुपर जायंट्स

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: मिचेल मार्श, एडेन मार्कराम, निकोलस पूरन, जोश इंगलिस, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान, मयंक यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, कुलदीप यादव (ट्रेड इन), सैम करन (ट्रेड इन).

रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट: आवेश खान, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एनरिक नॉर्खिया, जॉर्ज लिंडे, वानिंदु हसरंगा, नमन तिवारी, अर्शिन कुलकर्णी, ऋषभ पंत (ट्रेड आउट), मोहम्मद शमी (ट्रेड आउट), एम सिद्धार्थ (ट्रेड आउट).

पंजाब किंग्स

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मुशीर खान, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसेन, सूर्यांश शेडगे, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस, यश ठाकुर, वैशाख विजयकुमार, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, हरनूर सिंह, हार्दिक पांड्या (ट्रेड इन).

रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट: नेहाल वढेरा, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल ओवेन, पाइला अविनाश, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, अर्शदीप सिंह (ट्रेड आउट).

राजस्थान रॉयल्स

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, नंद्रे बर्गर, शुभम दुबे, अमन राव, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, रवि बिश्नोई, यश राज पुंजा, जोफ्रा आर्चर, बृजेश शर्मा, संदीप शर्मा, सुशांत मिश्रा, मोहम्मद शमी (ट्रेड इन), एम सिद्धार्थ (ट्रेड इन).

रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट: शिमरोन हेटमायर, एडम मिल्ने, क्वेना मफाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, इमानजोत चहल, सैम करन (ट्रेड आउट).

सनराइजर्स हैदराबाद

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान मलिंगा, ब्रायडन कार्स, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, क्रैन्स फुलेत्रा, टी नटराजन (ट्रेड इन), खलील अहमद (ट्रेड इन), नाथन एलिस (ट्रेड इन).

रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट: ट्रेविस हेड, कामिंदु मेंडिस, जयदेव उनादकट, दिलशान मदुशंका, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्जी, डेविड पायने, आरएस अंबरीश, हर्षल पटेल (ट्रेड आउट), जीशान अंसारी (ट्रेड आउट), लियाम लिविंगस्टोन (ट्रेड आउट), जैक एडवर्ड्स (ट्रेड आउट).

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: रजत पाटीदार, विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, अभिनंदन सिंह, रसिख सलाम, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्तवाल, कनिष्क चौहान, यश दयाल.

रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट: जैकब बेथेल, रिचर्ड ग्लीसन, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, विहान मल्होत्रा, स्वप्निल सिंह.

गुजरात टाइटंस

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, टॉम बैंटन, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, आर साई किशोर, मानव सुथार, राशिद खान, जयंत यादव, जेसन होल्डर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा, अरशद खान, पृथ्वी राज यार्रा, निशांत सिंधु, हर्षल पटेल (ट्रेड इन).

रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट: ईशांत शर्मा, ल्यूक वुड, कुलवंत खेजरोलिया, शाहरुख खान, कॉनर एस्टरहुइजन.

कोलकाता नाइट राइडर्स

रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट: कैमरन ग्रीन, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, फिन एलन, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी.

रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट: अजिंक्य रहाणे (संन्यास), आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजरबानी, दक्ष कामरा, लवनीत सिसोदिया, मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, नवदीप सैनी, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, तेजस्वी सिंह, उमरान मलिक.

कब होगा मिनी ऑक्शन?

IPL 2027 की रिटेंन और रिलीज लिस्ट आने के बाद अब फैंस को ऑक्शन का इंतजार है. इस बार ऑक्शन गोवा में होने वाला है, जिसका आयोजन 16 दिसंबर को किया जाएगा. इस ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम सबसे बड़े पर्स के साथ उतरेगी. उनके पर्स में 47.45 करोड़ रुपये हैं, जबकि सबसे कम पैसे गुजरात टाइटंस (8.75 करोड़ रुपये) के पास हैं.