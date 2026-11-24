Punjab Kings Coaching Staff: हार्दिक पांड्या के बाद पंजाब किंग्स में मुंबई इंडियंस के एक और दिग्गज की एंट्री होने जा रही है. IPL 2027 के लिए पंजाब किंग्स (Punjab Kings) पारस म्हाम्ब्रे को अपना बॉलिंग कोच बनाने बनाने जा रही है. दरअसल, पिछले महीने पंजाब किंग्स के फील्डिंग कोच ब्रैड हैडिन और बॉलिंग कोच जेम्स होप्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. ऐसे में अगले IPL सीजन के लिए पंजाब किंग्स को नए कोचिंग स्टाफ की तलाश है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, IPL 2027 के लिए पंजाब किंग्स पारस म्हाम्ब्रे को टीम को अपना बॉलिंग कोच नियुक्त करने जा रही है. वहीं, राजीव कुमार को फील्डिंग कोच बनाया जा सकता है. 54 साल के पारस म्हाम्ब्रे IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे, लेकिन अगले सीजन से पहले फ्रेंचाइजी ने उन्हें पद से हटा दिया. अब पारस म्हाम्ब्रे पंजाब किंग्स में हेड कोच रिकी पोंटिंग के साथ मिलकर काम करेंगे.

पारस म्हाम्ब्रे का कोचिंग अनुभव

पारस म्हाम्ब्रे (Paras Mhambrey) IPL 2027 में पंजाब किंग्स के कोचिंग स्टाफ में हेड कोच रिकी पोंटिंग के साथ काम करते दिखाई देंगे. इससे पहले भी वो रिकी पोंटिंग के साथ मुंबई इंडियंस में काम कर चुके हैं. पारस म्हाम्ब्रे काफी अनुभवी कोच हैं, जो पंजाब किंग्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. वो साल 2021 और 2024 के बीच राहुल द्रविड़ के साथ भारतीय टीम के बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. पारस म्हाम्ब्रे भारतीय टीम के उस कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे, जिसने भारत को घर पर 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया. साथ ही ही साल 2024 टी20 वर्ल्ड कप में खिताब भी जिताया. इसके बाद वो फिर से मुंबई इंडियंस में वापस आ गए थे.

पोंटिंग से पारस म्हाम्ब्रे ने की बात

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, पारस म्हाम्ब्रे ने रिकी पोंटिंग समेत पंजाब किंग्स मैनेजमेंट से बात की है. हालांकि, माना जा रहा है कि आखिरी फैसला अभी बाकी है. म्हाम्ब्रे ने पंजाब किंग्स के सभी खास लोगों के साथ काम किया है, जिसमें कप्तान अय्यर और हार्दिक पांड्या शामिल हैं.

पंजाब किंग्स ने नहीं जीता IPL

पंजाब किंग्स ने अभी तक IPL में एक बार खिताब नहीं जीता है. IPL 2014 में पंजाब किंग्स फाइनल में पहुंची थी, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स से हार गई थी. इसके बाद साल 2025 में भी पंजाब किंग्स लंबे समय बाद फाइनल में पहुंची, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गई.