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IPL 2027: मुंबई इंडियंस ने दिवाली से पहले फोड़ा बम! लसिथ मलिंगा समेत 3 कोच को निकाला, अब आगे क्या?

Mumbai Indians Coaching Staff Changes: मुंबई इंडियंस ने IPL 2027 से पहले अपने कोचिंग सेटअप में बड़ा बदलाव किया है. फ्रेंचाइजी ने एक साथ 3 कोच को बाहर निकाल दिया है. इसमें लसिथ मलिंगा, पारस म्हाम्ब्रे और कार्ल हॉपकिंसन शामिल हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 29, 2026 4:21:05 PM IST

मुंबई इंडियंस ने लसिथ मलिंगा समेत 3 कोच को निकाला.
मुंबई इंडियंस ने लसिथ मलिंगा समेत 3 कोच को निकाला.


Mumbai Indians Coaching Staff Changes: मुंबई इंडियंस ने IPL 2027 से अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा फेरबदल किया है. फ्रेंचाइजी ने लसिथ मलिंगा, पारस म्हाम्ब्रे और कार्ल हॉपकिंसन को टीम से निकाल दिया है. मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार (29 अक्टूबर) को एलान किया कि इन सभी को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है. इसी के साथ श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा का मुंबई इंडियंस के साथ ऐतिहासिक सफर खत्म हो गया.

मलिंगा ने एक खिलाड़ी के तौर पर मुंबई इंडियंस को 4 बार (2013, 2015, 2017 और 2019) ट्रॉफी जिताई. इसके अलावा साल 2011 में चैंपियंस लीग T20 ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. इतना ही नहीं, संन्यास लेने के बाद भी लसिथ मलिंगा मेंटॉर और गेंदबाजी के तौर पर MI के साथ ही जुड़े रहे, लेकिन अब उनका यह सफर भी खत्म हो गया है.

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इन 2 दिग्गजों को भी निकाला

लसिथ मलिंगा के अलावा मुंबई इंडियंस ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज पारस म्हाम्ब्रे और कार्ल हॉपकिंसन को भी कोचिंग सेटअप से बाहर किया है. पारस म्हाम्ब्रे का मुंबई इंडियंस के साथ गहरा नाता रहा है. उन्हें पहली बार साल 2010 से 2017 तक टीम के कोचिंग सेटअप का हिस्सा बनाया गया था. इस दौरान उन्होंने फ्रेंचाइजी के घरेलू और युवा गेंदबाजों को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई. इसके बाद साल 2024 में फिर से उन्होंने मुंबई इंडियंस के कोचिंग सेटअप में वापसी की. वहीं कार्ल हॉपकिंसन साल 2025 में ही मुंबई इंडियंस का फील्डिंग कोच बनाया गया था. अब वो भी टम से अलग हो गए हैं.

MI ने शेयर किया पोस्ट

मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए अपने कोचिंग स्टाफ में फेरबदल की जानकारी की. इसमें फ्रेंचाइजी ने लिखा, ‘मुंबई इंडियंस लसिथ, पारस और कार्ल के टीम और MI परिवार में योगदान के लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करती है. उनकी प्रतिबद्धता, उनके बनाए रिश्ते और यादगार लम्हे बनाने में उनकी भूमिका हमेशा हमारे सफ़र का हिस्सा रहेंगे.’

MI ने 5 बार जीती ट्रॉफी

बता दें कि मुंबई इंडियंस पहली ऐसी टीम है, जिसने 5 बार IPL ट्रॉफी जीती है. MI ने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में IPL का खिताब अपने नाम किया था. हालांकि पिछले 6 सीजन से मुंबई इंडियंस फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई है. IPL 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम 9वें नंबर पर रही थी. ऐसे में फ्रेंचाइजी ने IPL 2027 से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में बदलाव करने का फैसला किया है. हाल ही में मुंबई इंडियंस ने वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को अपना नया हेड कोच बनाया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई इंडियंस के कोचिंग सेटअप में किन नए चेहरों की एंट्री होगी.

Tags: IPL 2027Lasith malingamumbai indians
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