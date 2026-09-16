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IPL 2027 Auction कब है? इतने साल बाद भारत में आयोजित करेगा BCCI, गवर्निंग काउंसिल में बड़ा फैसला

आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन को भारत में कराने का फैसला लिया गया है. बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल बैठक में यह अहम फैसला हुआ. पिछले कुछ सालों में ऑक्शन विदेशों में आयोजित किया गया था. इस बार भारत में शहर का चयन होटल और कमरों की उपलब्धता के आधार पर होगा.

By: Satyam Sengar | Published: September 16, 2026 1:26:48 PM IST

आईपीएल 2027 का ऑक्शन भारत में होगा.
आईपीएल 2027 का ऑक्शन भारत में होगा.


भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन (IPL 2027 Mini Auction) को भारत में कराने का फैसला किया है. हाल के सालों में आईपीएल ऑक्शन विदेशों में आयोजित किए जा रहे थे, लेकिन अब बोर्ड ने इस सिलसिले को बदलने का फैसला किया है. यह फैसला 15 सितंबर को हुई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लिया गया. 2023 में कोच्चि में ऑक्शन हुआ था, जिसके बाद दुबई, जेद्दा और अबू धाबी में आयोजन किया गया. यानी करीब 4 साल बाद भारत में बोली लगाई जाएगी.

मिनी ऑक्शन के लिए भारत के किसी शहर को चुना जाएगा, हालांकि अभी वेन्यू तय नहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने विदेश में मिनी ऑक्शन कराने को लेकर लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल चुनौतियों पर अपनी चिंता जताई थी. बड़ी संख्या में अधिकारियों और सपोर्ट स्टाफ को विदेश ले जाने में एक्स्ट्रा इंतजाम करने पड़ते हैं. बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजियों की इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ऑक्शन को भारत में कराने का फैसला किया है.

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होटल की उपलब्धता पर तय होगा शहर
ऑक्शन के लिए शहर चुनते समय होटल की उपलब्धता सबसे अहम चीजों में से एक होगी. अक्टूबर से दिसंबर के बीच भारत में शादी का सीजन रहता है, इसलिए इस दौरान पांच स्टार होटलों में कमरों की उपलब्धता चुनौती बन सकती है. बीसीसीआई को फ्रेंचाइजियों और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए करीब दो रातों तक 100 से ज्यादा कमरों की जरूरत होगी. इसी आधार पर आयोजन स्थल का अंतिम फैसला किया जाएगा.

इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर फैसला टला
गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इम्पैक्ट प्लेयर नियम के भविष्य पर भी चर्चा हुई, लेकिन इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया. करीब एक महीने बाद एक और बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें नियम को जारी रखने या हटाने पर फैसला हो सकता है. कई फ्रेंचाइजियां इस नियम को तुरंत खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं. उनका कहना है कि उन्होंने मौजूदा नियम को ध्यान में रखकर अपनी टीम तैयार की है. ऐसे में किसी बदलाव पर फैसला लेने से पहले फ्रेंचाइजियों की राय पर भी विचार किया जाएगा.

Tags: IPL 2027 Auction
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