IPL 2027 Auction: आईपीएल मिनी ऑक्शन की तारीख का एलान, कब-कहां लगेगा प्लेयर्स का बाजार? आया अपडेट

IPL 2027 Auction Date Venue: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, IPL 2027 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को किया जाएगा, जो गोवा के एक फाइव स्टार होटल में होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI की लॉजिस्टिक्स टीम द्वारा भेजे गए एक व्हाट्सएप मैसेज से तारीख का खुलासा हुआ है. बता दें कि अभी तक ऑक्शन के वेन्यू और तारीख को लेकर कोई औपचारिक ईमेल फ्रेंचाइजी मालिकों या मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नहीं भेजा गया है.

BCCI ने IPL टीमों को भेजा मैसेज

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, BCCI के व्हाट्सएप संदेश में बताया गया है, ‘आईपीएल 2026 खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर, 2026 को आईटीसी ग्रैंड गोवा में होगी. नीलामी से संबंधित जानकारी 15 दिसंबर, 2026 को दी जाएगी.’ IPL की कई फ्रेंचाइजी ने BCCI से इस मैसेज के मिलने की पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि यह मैसेज सिर्फ गोवा की यात्रा और लॉजिस्टिक्स बुकिंग में सुविधा प्रदान करने के लिए भेजा गया है. बाद में तारीख में कोई बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है.

दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन गोवा में IPL ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी, उसी दिन भारतीय टीम को मैदान पर उतरना है. 16 दिसंबर को भारत और श्रीलंका के बीच वनडे मुकाबला खेला जाना तय है.

3 साल भारत लौट रहा IPL ऑक्शन

3 साल बाद भारत में IPL ऑक्शन का आयोजन कराया जा रहा है. पिछले 3 सीजन में ऑक्शन का आयोजन विदेश में किया गया था. अब IPL ऑक्शन की भारत में वापसी हो रही है. आखिरी बार साल 2022 में भारत में IPL ऑक्शन का आयोजन किया गया था.

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