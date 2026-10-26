IPL 2027 Auction: 16 दिसंबर को गोवा में लगेगी बोली, ये है प्लेयर्स के रिटेंशन की डेडलाइन, क्या हैं नियम?

IPL 2027 Auction Updates: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 20वें सीजन यानी आईपीएल 2027 के लिए मिनी ऑक्शन की तारीख और वेन्यू का एलान हो गया है. IPL 2027 का ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में होगा. वहीं, खिलाड़ियों की रिटेन करने की डेडलाइन 15 नवंबर तय की गई है. इस तारीख से पहले सभी फ्रेंचाइजियों को उन प्लेयर्स की लिस्ट सौंपनी होगी, जिन्हें वे रिटेन करना चाहती हैं. फिर इसके करीब एक महीने बाद 16 दिसंबर को गोवा में ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों को बोली लगेगी. खास बात यह है कि जिस दिन गोवा में IPL ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी. उसी दिन बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका का दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा.

रिटेंशन की डेडलाइन आई सामने

क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में IPL फ्रेंचाइजियों को सूचित किया है कि रिटेंशन की आखिरी तारीख 15 नवंबर होगी. इसके तुरंत बाद, IPL फ्रेंचाइजियों को रजिस्टर्ड खिलाड़ियों का पूल भेजेगा ताकि वे शॉर्टलिस्ट कर सकें. इसके बाद नीलामी वाले हफ्ते में सेट के क्रम के साथ अंतिम सूची भेजी जाएगी. IPL 2026 का सीजन खत्म होने के बाद IPL ट्रेड विंडो में केवल 2 ट्रेड ही देखने को मिले हैं. IPL के नियमों के अनुसार, प्लेयर-ट्रेडिंग विंडो सीजन खत्म होने के एक महीने बाद शुरू होती है. ये नीलामी की तारीख से एक हफ्ते पहले तक खुली रहती है. फिर अगले सीजन की शुरुआत से एक महीने पहले तक जारी रहती है.

खिलाड़ियों के रिटेंशन के नियम

IPL रिटेंशन नियम मिनी ऑक्शन और मेगा ऑक्शन के हिसाब से अलग-अलग होते हैं. IPL 2027 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन किया जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं मिनी ऑक्शन के लिए प्लेयर्स के रिटेंशन के नियम…

इसमें सभी टीमें अपने कॉन्ट्रैक्ट वाले कितने भी खिलाड़ियों को रिटे कर सकते हैं. इसके अलावा बाकी को रिलीज कर सकी हैं. इसमें कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है.

मिनी ऑक्शन में कोई RTM (राइट टू मैच) कार्ड नहीं होता है.

फ्रेंचाइजी की ओर से रिलीज किए गए सभी खिलाड़ी सीधे ऑक्शन पूल में आ जाते हैं.

कब शुरू होगा IPL 2027?

IPL 2027 की तारीखें अभी तय नहीं की गई हैं. हालांकि 2024 में अगले तीन सीजनों की तारीखों की घोषणा करते समय, बोर्ड ने 14 मार्च से 30 मई के बीच की विंडो तय की थी. हालांकि सितंबर में, BCCI की सालाना आम बैठक (AGM) के बाद, BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने हिंट दिया था कि टूर्नामेंट मार्च के अंत तक शुरू हो सकता है.