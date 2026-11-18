IPL 2027 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2027) के मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. इसी के साथ IPL टीमों के स्क्वाड की तस्वीर लगभग साफ हो गई है. 17 नवंबरको डेडलाइन खत्म होने के बाद सभी टीमों की नजरें मिनी ऑक्शन पर टिकी हुई हैं, जो अगले महीने गोवा में होने वाला है. इस ऑक्शन में कुछ बड़े खिलाड़ी भी दिखाई देंगे, जिन्हें फ्रेंचाइजियों ने रिलीज किया है. ऑक्शन से पहले सभी टीमों के पर्स और खाली स्लॉट को लेकर चर्चा हो रही है. इस ऑक्शन में कुछ टीमें बड़े पर्स के साथ उतरेंगी, जबकि कुछ टीमों के पास कम बजट होगा. ऐसे में सभी टीमें अपने पर्स के हिसाब से खरीदारी करेंगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस टीम के पास कितना पर्स है? किस टीम को कितनी शॉपिंग करनी है? देखें पूरी लिस्ट…

10 टीम मिलकर खरीदेंगी 66 खिलाड़ी

क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) सबसे ज्यादा 47.45 करोड़ रुपये लेकर ऑक्शन में उतरेगी. वहीं, दूसरा सबसे बड़ा पर्स कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के पास है. उनके पास 41.65 करोड़ रुपये बचे हुए हैं. इसेक बाद तीसरा सबसे बड़ा पर्स सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पास 40.15 करोड़ रुपये है. वहीं, गुजरात टाइटंस (GT) के पास सबसे कम 8.75 करोड़ रुपये बचे हुए हैं. इस मिनी ऑक्शन में सभी 10 टीमें 66 खिलाड़ी खरीदेंगे, जिसमें 25 विदेशी प्लेयर्स शामिल हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स के पास सबसे बड़ा पर्स

IPL 2027 के ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स के पास सबसे ज्यादा 47.45 करोड़ रुपये का पर्स है. LSG को कुल 7 खिलाड़ियों को खरीदना है. इसमें 3 विदेशी खिलाड़ियों की जगह खाली है. लखनऊ ने कई खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिससे उनके पास सबसे बड़ा पर्स है.

टीम बचा पर्स खाली स्लॉट विदेशी स्लॉट लखनऊ सुपर जायंट्स 47.45 करोड़ 7 3 कोलकाता नाइट राइडर्स 41.65 करोड़ 8 3 सनराइजर्स हैदराबाद 40.15 करोड़ 7 3 दिल्ली कैपिटल्स 39.50 करोड़ 9 4 मुंबई इंडियंस 32.60 करोड़ 9 2

चेन्नई सुपर किंग्स 28.05 करोड़ 6 2 राजस्थान रॉयल्स 27.05 करोड़ 6 3 पंजाब किंग्स 18.60 करोड़ 6 2 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 14.15 करोड़ 5 1 गुजरात टाइटंस 8.75 करोड़ 3 2

KKR को 8 खिलाड़ियों की जरूरत

कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड में कुल 8 स्लॉट खाली हैं, जबकि उनके पास 41.65 करोड़ रुपये का पर्स बचा है. अजिंक्य रहाणे संन्यास ले चुके हैं. इसके अलावा अन्य कई खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी ने रिलीज किया है. ऐसे में KKR को 8 खिलाड़ियों की जरूरत है, जिसमें 3 विदेशी स्लॉट शामिल हैं.

SRH के पास भी खूब पैसा

सनराइजर्स हैदराबाद के पर्स में 40.15 करोड़ रुपये बचे हुए हैं. SRH को 7 खिलाड़ियों की जरूरत है, जिसमें 3 विदेशी स्लॉट शामिल हैं. ट्रेविस हेड को रिलीज करने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के पास पर्स खाली हो गया है, जिससे वो ऑक्शन में खरीदारी कर सकते हैं.

किस टीम के पास सबसे कम पैसा

IPL 2027 के ऑक्शन में गुजरात टाइटंस सबसे छोटे पर्स के साथ मैदान पर उतरेगी. गुजरात टाइटंस के स्क्वाड में सिर्फ 3 स्लॉट खाली हैं, जिसमें 2 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट हैं.

कब-कहां होगा ऑक्शन?

IPL 2027 की रिटेन और रिलीज लिस्ट आने के बाद अब फैंस को ऑक्शन का इंतजार है. इस बार ऑक्शन गोवा में होने वाला है, जिसका आयोजन 16 दिसंबर को किया जाएगा.