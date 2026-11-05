IPL 2027 से खत्म होगा इम्पैक्ट प्लेयर नियम? ऑक्शन से पहले आया बड़ा अपडेट, टीमों को लगेगा झटका!

IPL 2027 Impact Player Rule: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सबसे विवादित नियम इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. इस नियम को लेकर कई दिग्गज खिलाड़ियों और कोचों ने सवाल उठाए हैं. ऐसे में इस नियम को हटाने की चर्चा चल रही थी. हालांकि अब रिपोर्ट सामने आई है कि ये नियम अगले सीजन भी लागू रहेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, IPL 2027 के सीजन में यह नियम बरकरार रहने की पूरी संभावना है.

IPL की गवर्निंग काउंसिल ने अभी तक सभी 10 फ्रेंचाइजियों को औपचारिक रूप से कोई पत्र जारी नहीं किया है. हालांकि सभी टीमें इस रूल को ध्यान में रखकर मिनी ऑक्शन के लिए तैयारी कर रही हैं. अगर अब इस नियम को हटाया जाता है, तो सभी टीमों की रणनीति बिगड़ सकती है. ऐसे में इम्पैक्ट प्लेयर रूल के कम से कम एक और सीजन यानी IPL 2027 तक लागू रहने की उम्मीद है.

IPL 2027 में नहीं हटेगा इम्पैक्ट प्लेयर रूल

IPL 2027 मेगा ऑक्शन से पहले का आखिरी सीजन होगा. ऐसे में इस नियम में कोई भी बदलाव IPL फ्रेंचाइजियों के समीकरण पर असर डाल सकता है. IPL के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि इतनी देर से नियम वापस लेना टीमों की रणनीतियों के लिए नुकसानदेह साबित होगा. कम से कम 4 फ्रेंचाइजियों ने बोर्ड को स्पष्ट कर दिया है कि अगर अब इस नियम को हटाया गया, तो उनकी टीम के संतुलन और ऑक्शन प्लान पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. इसका साफ मतलब है कि IPL 2027 में भी यह नियम लागू रहेगा.

क्या है इम्पैक्ट प्लेयर रूल?

इम्पैक्ट प्लेयर रूल को IPL 2023 में पहली बार लागू किया गया था. इसके बाद से IPL की पूरी तस्वीर ही बदल गई. इस नियम के तहत कोई भी टीम मैच के दौरान अपनी प्लेइंग-11 में से एक खिलाड़ी को बाहर करके टॉस के समय दिए गए 5 सब्सटीट्यूट में से एक नए खिलाड़ी को मैदान पर उतार सकती है. यह नया खिलाड़ी सामान्य रूप से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकता है. इस नियम के दोनों टीमें 11 की बजाय 12 खिलाड़ियों को इस्तेमाल करती हैं. इससे टीम का गेंदबाजी अटैक मजबूत होता है और बल्लेबाजी में गहराई भी मिलती है. हालांकि बहुत से खिलाड़ियों और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इस नियम की आलोचना भी की है.

क्यों हो रहा नियम का विरोध?

इम्पैक्ट प्लेयर रूल के आने से टीमें किसी भी समय एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज या गेंदबाज मैदान पर उतार सकती हैं. इसका सीधा असर ऑलराउंडर्स पर पड़ रहा है. एक ऑलराउंडर टीम को बैलेंस देता है, जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकता है. हालांकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल आने से ऑलराउंडर्स की जरूरत कम हो गई. इतना ही नहीं, इस नियम के आने के बाद ज्यादा बल्लेबाज होने के कारण गेंदबाजों को खूब मार पड़ रही है. इसी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है.