IPL 2027: दिल्ली कैपिटल्स का नया कोचिंग स्टाफ तैयार! गांगुली समेत कई दिग्गज की एंट्री, श्रीलंकाई कोच भी शामिल

Delhi Capitals Coaching Staff: IPL 2027 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम पर्दे के पीछे अपनी तैयारियों में जुटी हुई है. दिल्ली कैपिटल्स अपनी कोचिंग टीम को मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, हेमांग बदानी की जगह भारतीय दिग्गज सौरव गांगुली हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. उनके साथ श्रीलंका के दिग्गज चामिंडा वास भी कोचिंग स्टाफ में फास्ट बॉलिंग कोच के तौर पर शामिल होंगे. वहीं, भारतीय दिग्गज स्पिनर अमित मिश्रा स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे.

इतना ही नहीं, भारत के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह भी असिस्टेंट कोच के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ेंगे. रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली कैपिटल्स ने फास्ट बॉलिंग कोच के लिए जहीर खान और अनिल कुंबले से भी संपर्क किया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई.

कौन हैं चमिंडा वास?

रिपोर्ट के मुताबिक, चमिंडा वास दिल्ली कैपिटल्स के फास्ट बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. हालांकि अभी तक उनकी नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि 51 साल के चमिंडा वास नई दिल्ली में टीम के तैयारी शिविर और ट्रायल से जुड़ चुके हैं. बता दें कि श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज चमिंडा वास को IPL में खेलने का थोड़ा अनुभव है. वो लीग के शुरुआती 3 सीजन में डेक्कन चार्जर्स का हिस्सा थे. उन्होंने IPL में 13 मैच में उन्होंने 18 विकेट लिए हैं.

🚨 DELHI CAPITALS IN IPL 2027. [Shayan Acharya from Sportstar] Head Coach – Sourav Ganguly

Assistant Coach – Yuvraj Singh

Fast bowling Coach – Chaminda Vaas

Spin bowling coach – Amit Mishra pic.twitter.com/mdo4kEhK2m — Johns. (@CricCrazyJohns) September 12, 2026

क्यों बदला जा रहा टीम की कोचिंग स्टाफ?

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स में हर 2 साल में अलग-अलग कंपनियों फ्रेंचाइजी को संभालती हैं. पिछले 2 सीजन में फ्रेंचाइजी का कामकाज को-ओनर GMR ग्रुप संभाल ने संभाला था. GMR ग्रुप ने हेमांग बदानी को टीम को हेड कोच नियुक्त किया था. साथ ही उनके सपोर्ट स्टाफ में कई अन्य दिग्गजों को भी शामिल किया गया था. अब अगले 2 सीजन यानी IPL 2027 और 2028 में को-ऑनर जिंदल ग्रुप दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालेगा. इसी वजह से एक बार फिर कोचिंग स्टाफ में बदलाव हो रहा है.

दिल्ली कैपिटल्स का पिछले सीजन प्रदर्शन

दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2026 की शुरुआत में धमाकेदार प्रदर्शन किया था, लेकिन बाद में उनकी लय बिगड़ गई. दिल्ली कैपिटल्स IPL 2026 में छठे पायदान पर रही थी. बता दें कि दिल्ली की टीम अभी तक एक भी बार IPL नहीं जीत पाई है.