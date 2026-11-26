IPL 2027 Auction: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने IPL 2027 के मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. BCCI ने अपने नियमों में बदलाव करके बेन स्टोक्स को ऑक्शन के लिए रजिस्टर करने की इजाजत दी है. हालांकि स्टोक्स के ही साथी हैरी ब्रूक को ऑक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया. अब सवाल है कि आखिर ये कैसे हुआ? बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक दोनों एक ही देश के खिलाड़ी हैं. वे दोनों लंबे समय से IPL से दूर चल रहे हैं. इसमें से एक खिलाड़ी को ऑक्शन में एंट्री मिल रही है, लेकिन दूसरे प्लेयर को बाहर क्यों रखा जा रहा है. अब फैंस का कहना है कि एक ही देश के 2 खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग नियम क्यों हैं? आइए समझते हैं क्या है इसके पीछे की वजह…

बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक में अंतर?

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक (Harry Brook) पर किसी नियम नहीं, बल्कि अलग कारण से ऑक्शन में एंट्री नहीं मिली. दरअसल, BCCI ने हैरी ब्रूक पर बैन लगा दिया है, जिसके चलते वो ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. हैरी ब्रूक ने मेगा ऑक्शन में हिस्सा लिया था. दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में ब्रूक को 6.25 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन उन्होंने सीजन शुरू होने से पहले नाम वापस ले लिया था. इसके चलते हैरी ब्रूक पर BCCI ने 2 सीजन के लिए बैन लगा दिया था. इसी वजह से हैरी ब्रूक IPL 2027 के ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं.

वहीं, बेन स्टोक्स ने IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया था. अब नियम के हिसाब से बेन स्टोक्स को भी ऑक्शन में एंट्री नहीं मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नीलामी के लिए रजिस्टर कराया है.

बेन स्टोक्स को कैसे मिली एंट्री?

IPL को लेकर BCCI के नियम के अनुसार, ‘किसी भी ओवरसीज प्लेयर को मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर करना होगा. अगर वो खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करता है, तो वह अगले साल के प्लेयर ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है.’ हालांकि ये पेनल्टी सिर्फ मेगा ऑक्शन के अगले मिनी ऑक्शन तक होती है. ऐसे में 2026 के मिनी ऑक्शन में बेन स्टोक्स हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन 2 साल के गैप के बाद वे ऑक्शन में खुद को रजिस्टर करा सकते हैं. ऐसे में बेन स्टोक्स ने IPL 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. बता दें कि बेन स्टोक्स ने अपने वर्कलोड और इंग्लैंड करियर को प्राथमिकता देने के लिए 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं किया था. अब वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं.

बेन स्टोक्स का IPL में रिकॉर्ड

बेन स्टोक्स IPL में राइजिंग पुणे सुपरजायंट, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने लीग में कुल 45 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 935 रन बनाए हैं और 28 विकेट लिए हैं. बेन स्टोक्स आखिरी बार साल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए दिखाई दिए थे.