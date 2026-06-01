आरसीबी की जीत पर झूम उठे क्रूणाल पांड्या, ढोल की थाप पर कोहली ने भी लचकाई कमर; देखें वीडियो

Virat Kohli Dance Video: रविवार (31 मई, 2026) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरा IPL खिताब जीता. जिसके बाद पूरी टीम जश्न में डूब गई. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ढोल की थाप पर नाचते नजर आए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. आरसीबी ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर अपनी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीती. इस ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न पूरे ज़ोर-शोर से मनाया गया.

RCB द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में क्रुणाल ट्रॉफी के साथ ढोल की आवाज पर नाचते नजर आए. इसी वीडियो में बाद में कोहली भी उनके साथ शामिल हो गए; वे टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर आए और टीम की जीत के जश्न में शामिल हो गए.

आरसीबी ने जीता खिताब

अहमदाबाद में ही साल 2025 में आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था, अब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद अपनी बादशाहत को सफलतापूर्वक बचाने वाली तीसरी फ़्रैंचाइज़ी बन गई है. उन्होंने Qualifier 1 जीतने वाली टीम के ट्रॉफ़ी जीतने के सिलसिले को भी लगातार नौ सीज़न तक आगे बढ़ाया है.

Celebration rukenge nahi ft. Krunal Pandya. 🕺🤭😂 pic.twitter.com/s6RgvHdxaR — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 31, 2026







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लगातार आईपीएल खिताब जीतने वाली टीमें

चेन्नई सुपर किंग्स – 2010 और 2011

मुंबई इंडियंस – 2019 और 2020

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु – 2025 और 2026

किस टीम ने कितनी बार जीती ट्रॉफी?

5 – मुंबई इंडियस

5 – चेन्नई सुपर किंग्स

3 – कोलकाता नाइट राइडर्स

2 – रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच

कोहली की सबसे तेज आईपीएल हाफ़-सेंचुरी की बदौलत आरसीबी ने खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 156 रनों का लक्ष्य शानदार तरीके से हासिल करके लगातार दो खिताब अपने नाम किए. कोहली ने 25 गेंदों में 50 रन बनाए और 42 गेंदों पर 75 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाए. यह किसी भी IPL प्लेऑफ़ मैच में उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी था. विराट कोहली ने एक शानदार सिलसिला भी जारी रखा. 2025 के बाद से जब भी कोहनी ने हाफ सेंचुरी बनाई है, आरसीबी कोई भी मैच नहीं हारी है. फाइनल में कोहली को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.

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