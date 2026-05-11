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Vaibhav Suryavanshi vs Urvil Patel: IPL 2026 में पावर हिटिंग ने मचाई सनसनी, जानें किसकी होगी टीम इंडिया में पहले एंट्री

IPL 2026 News: वैभव सूर्यवंशी और उर्विल पटेल दोनों ही अपनी पावर हिटिंग के लिए चर्चा में हैं. वैभव को राजस्थान रॉयल्स के लिए लगातार मौके मिले हैं और उन्होंने खुद को टीम का अहम खिलाड़ी बना लिया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 11, 2026 6:45:07 PM IST

वैभव सूर्यवंशी और उर्विल पटेल
वैभव सूर्यवंशी और उर्विल पटेल


Vaibhav Suryavanshi vs Urvil Patel: आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाले खिलाड़ियों में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) का नाम टॉप में आता हैं. उनके बल्ले से लगातार छक्कों की बारिश हो रही है और उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है. हालांकि, चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में उर्विल पटेल (Urvil Patel) ने ऐसी तूफानी पारी खेली जिसने पूरे टूर्नामेंट में सनसनी मचा दी. वैभव के नाम का शोर पहले से था, लेकिन उर्विल ने एक ही मैच में खुद को आईपीएल का नया हीरो साबित कर दिया.

उर्विल पटेल की विस्फोटक पारी ने मचाया तहलका

लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में उर्विल पटेल ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया. उन्होंने अपनी पहली 8 गेंदों में 6 छक्के जड़ दिए और आईपीएल इतिहास में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. शुरुआती 10 गेंदों में 42 रन बनाकर उन्होंने एबी डी विलियर्स (AB de Villiers) का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. इसके बाद उर्विल सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतक तक पहुंच गए और यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) के सबसे तेज आईपीएल फिफ्टी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. उन्होंने मैच में 23 गेंदों पर 65 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. उनकी पावर हिटिंग देखकर फैंस को भविष्य का बड़ा मैच विनर नजर आने लगा.

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आईपीएल में वैभव और उर्विल की तुलना

वैभव सूर्यवंशी और उर्विल पटेल दोनों ही अपनी पावर हिटिंग के लिए चर्चा में हैं. वैभव को राजस्थान रॉयल्स के लिए लगातार मौके मिले हैं और उन्होंने खुद को टीम का अहम खिलाड़ी बना लिया है. उन्होंने अब तक 18 आईपीएल मैचों में 692 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. उनका स्ट्राइक रेट 224.67 का रहा है, जो टी20 क्रिकेट में बेहद खतरनाक माना जाता है.

दूसरी ओर, उर्विल को चेन्नई सुपर किंग्स में लगातार मौके नहीं मिले, लेकिन सीमित मैचों में भी उन्होंने गहरी छाप छोड़ी है. उर्विल ने 7 आईपीएल मुकाबलों में 178 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 225.31 का है. आंकड़े बताते हैं कि दोनों खिलाड़ी पहली गेंद से आक्रमण करने की क्षमता रखते हैं और मैच का रुख पलट सकते हैं.

घरेलू क्रिकेट में किसका पलड़ा भारी?

घरेलू क्रिकेट में उर्विल पटेल को अनुभव के मामले में बढ़त हासिल है. 27 वर्षीय उर्विल गुजरात के लिए खेलते हैं, जबकि सिर्फ 15 साल के वैभव बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं. उर्विल ने 16 फर्स्ट क्लास मैचों में 837 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट में भी उनके नाम 29 मैचों में 942 रन दर्ज हैं, जिनमें तीन शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं.

वहीं वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा दिखा दी है. उन्होंने 8 फर्स्ट क्लास मैचों में 207 रन बनाए हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट में उनके नाम 353 रन हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. टी20 क्रिकेट में वैभव ने 29 मैचों में 1141 रन बनाए हैं और चार शतक जड़े हैं, जबकि उर्विल ने 61 मैचों में 1535 रन और तीन शतक लगाए हैं. आंकड़ों से साफ है कि अनुभव उर्विल के पास है, लेकिन वैभव की प्रतिभा उन्हें खास बनाती है.

दोनों खिलाड़ियों की सफलता के पीछे पिता का संघर्ष

इन दोनों युवा खिलाड़ियों की सफलता के पीछे उनके परिवार, खासकर पिता का बड़ा योगदान रहा है. वैभव सूर्यवंशी कई बार कह चुके हैं कि उनके माता-पिता के त्याग के बिना वह यहां तक नहीं पहुंच सकते थे. उनके पिता ने बेटे के क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए जमीन तक बेच दी थी.

वहीं उर्विल पटेल के पिता खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों की जगह बेटे के भविष्य को प्राथमिकता दी. उर्विल ने लखनऊ के खिलाफ अपनी अर्धशतकीय पारी के बाद जश्न के दौरान पिता को याद किया और बताया कि उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ परिवार का है. दोनों खिलाड़ियों की कहानियां संघर्ष और समर्पण की मिसाल बन चुकी हैं.

टीम इंडिया में कौन मारेगा पहले एंट्री?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों में से भारतीय टीम में पहले मौका किसे मिलेगा. वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और कई पूर्व क्रिकेटर मानते हैं कि वह जल्द भारत के लिए खेल सकते हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और कम उम्र में दिखाई गई परिपक्वता उन्हें खास बनाती है.

दूसरी तरफ उर्विल पटेल विकेटकीपिंग भी करते हैं, जो उन्हें अतिरिक्त बढ़त देती है. वह इंडिया-ए के लिए खेल चुके हैं और अगर आईपीएल 2026 में इसी तरह प्रदर्शन जारी रखते हैं, तो राष्ट्रीय टीम का दरवाजा उनके लिए भी खुल सकता है. फिलहाल दोनों खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के भविष्य के बड़े सितारे माने जा रहे हैं और फैंस को उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये दोनों टीम इंडिया की जर्सी में धमाल मचाते नजर आएंगे.

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Tags: CSK young playerIPL 2026 sensationUrvil Patel fastest fiftyVaibhav Suryavanshi vs Urvil Patel
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