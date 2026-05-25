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वैभव सूर्यवंशी ने फ्लॉप शो के बावजूद रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड! बन गए नंबर-1

मुंबई के खिलाफ फ्लॉप होकर भी वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, पडिक्कल का रिकॉर्ड तोड़ बने नंबर-1 युवा खिलाड़ी. राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में, अब SRH से भिड़ंत.

By: Shivani Singh | Published: May 25, 2026 9:01:16 AM IST

वैभव सूर्यवंशी ने फ्लॉप शो के बावजूद रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड! बन गए नंबर-1


Vaibhav Sooryavanshi T20 Record: आईपीएल 2026 के एक बेहद अहम और करो या मरो वाले मुकाबले में जब राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान पर उतरे, तो फैंस की उम्मीदें आसमान पर थीं. सबको उम्मीद थी कि इस युवा स्टार के बल्ले से एक बार फिर गगनचुंबी छक्के, चौकों की बरसात, एक आक्रामक अर्धशतक या शायद एक और शानदार शतक देखने को मिलेगा. हालांकि, इस मुकाबले में सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा और उनके लिए दिन कुछ खास नहीं रहा. यह युवा ओपनर सिर्फ 6 गेंदें खेल सका और महज 4 रन बनाकर दीपक चाहर का शिकार हो गया.

खराब शुरुआत के बाद भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ नाम

भले ही सूर्यवंशी इस मैच में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टी20 क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया. मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस मैच से पहले सूर्यवंशी के नाम 579 रन दर्ज थे. मैच में बनाई गई 4 रनों की छोटी पारी की बदौलत अब इस सीजन में उनके कुल 583 रन हो गए हैं. इसी के साथ वह किसी भी एक टी20 टूर्नामेंट या सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले टीनेजर (युवा खिलाड़ी) बन गए हैं. इस मामले में सूर्यवंशी ने देवदत्त पडिक्कल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. पडिक्कल ने साल 2019/20 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक के लिए खेलते हुए 580 रन बनाए थे.

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आईपीएल 2026 में सूर्यवंशी का तूफान

राजस्थान रॉयल्स का यह युवा बल्लेबाज इस पूरे सीजन में बेहद खतरनाक फॉर्म में रहा है. सूर्यवंशी के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं:

  • मैच- 14
  • कुल रन- 583
  • औसत- 41.64
  • स्ट्राइक रेट- 232.27
  • शतक- 1
  • अर्धशतक- 3

राजस्थान रॉयल्स ने पक्का किया प्लेऑफ का टिकट

इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रनों से धूल चटाकर 16 अंकों के साथ प्लेऑफ का चौथा और आखिरी टिकट हासिल कर लिया है. राजस्थान की इस धमाकेदार जीत के साथ ही पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई हैं.

अब प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम 27 मई को होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से भिड़ेगी. इस नॉकआउट मैच में एक बार फिर सभी की निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी.

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