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IPL 2026 में 5 अवॉर्ड जीतने वाले MVP वैभव सूर्यवंशी नहीं कर पाएंगे सबसे बड़े इनाम का इस्तेमाल, जानें क्या है वजह

Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2026 में 5 अवॉर्ड्स जीतकर इतिहास रचने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपने सबसे बड़े इनाम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? हैरान कर देगी यह मज़ेदार वजह.

By: Shivani Singh | Published: June 1, 2026 4:41:47 PM IST

IPL 2026 में 5 अवॉर्ड्स जीतकर इतिहास रचने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपने सबसे बड़े इनाम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते
IPL 2026 में 5 अवॉर्ड्स जीतकर इतिहास रचने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपने सबसे बड़े इनाम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते


IPL 2026 में महज़ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है. राजस्थान रॉयल्स के इस युवा बल्लेबाज़ी सनसनी ने पूरे टूर्नामेंट में तहलका मचाते हुए 16 मैचों में 237.31 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 776 रन कूट डाले. इस दौरान उनके बल्ले से रिकॉर्ड 72 छक्के निकले.

अपने इस हैरतअंगेज़ प्रदर्शन के बूते उन्होंने न सिर्फ़ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलने वाली ऑरेंज कैप अपने नाम की, बल्कि अवार्ड्स नाइट में पुरस्कारों की झड़ी लगा दी. वैभव सूर्यवंशी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ़ द सीज़न, सुपर स्ट्राइकर ऑफ़ द सीज़न, मोस्ट सिक्सस ऑफ़ द सीज़न और पूरे टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) चुना गया.

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गाड़ी तो मिल गई, पर चला नहीं पाएंगे

अवार्ड सेरेमनी का सबसे दिलचस्प और मज़ेदार पल वह था, जब सुपर स्ट्राइकर ऑफ़ द सीज़न बनने पर वैभव को एक शानदार ‘टाटा सिएरा’ (Tata Sierra) कार तोहफ़े में मिली. लेकिन ट्विस्ट यह है कि वह इस गाड़ी को खुद चला नहीं सकते. वजह बेहद सीधी है, वैभव अभी सिर्फ़ 15 साल के हैं. भारतीय कानून के मुताबिक, प्राइवेट कार का ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होना जरूरी है. यानी इस युवा स्टार ने चमचमाती कार तो जीत ली है, लेकिन खुद स्टेयरिंग थामने के लिए उन्हें अभी 3 साल का लंबा इंतज़ार करना होगा.

‘बल्लेबाज़ी में नहीं, इंटरव्यू देने में लग रहा है डर’

जब ‘मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर’ का ख़िताब जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी से बात की गई, तो उन्होंने बेहद मासूमियत से कुबूल किया कि उन्हें मैदान से ज़्यादा यहाँ डर लग रहा है.

इतने सारे अवार्ड्स जीतकर कैसा लग रहा है?

नहीं सर, अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर मुझे थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ. लेकिन हाँ, यह मेरे लिए बहुत गर्व का पल है, बहुत अच्छा लग रहा है. मैं अगले सीज़न में इससे भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा.’ जब उनसे उनके निडर खेल, दबाव से निपटने के तरीक़े और यहाँ तक कि उनके रोज़ ‘दूध पीने’ की आदत (उनकी कम उम्र को देखते हुए) पर मज़ाकिया सवाल किया गया, तो वैभव मुस्कुरा दिए. वैभव (हंसते हुए) सर, मैं अभी दूध नहीं पी रहा हूँ. लेकिन हाँ, मैं बस अपने गेम पर भरोसा रखता हूँ. अगर मुझे लगता है कि पहली ही गेंद मेरे पाले में है और मैं उस पर शॉट मार सकता हूँ, तो मैं पूरी ताक़त से उस पर जाता हूँ और वैसे ही खेलने की कोशिश करता हूँ.’

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