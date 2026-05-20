वैभव सूर्यवंशी के तूफान में बह गया रसेल के छक्कों का रिकॉर्ड, अब क्रिस गेल का नंबर; देखें टॉप 5 प्लेयर्स की लिस्ट

Most sixes in IPL season: राजस्थान रॉयल्स (RR) के ओपनर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस आईपीएल सीजन में जमकर आग उगल रहा है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मैच में जब इस 15 साल के युवा सनसनी ने 11वें ओवर में प्रिंस यादव की गेंद पर डीप मिड-विकेट के ऊपर से कड़कड़ाता हुआ पुल शॉट लगाया, तो वह उनके इस सीजन का 50वां छक्का था.

वैभव अब आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के उड़ाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए हैं. फिलहाल वो यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त करने से महज 7 छक्के दूर हैं. गेल ने साल 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते हुए एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के जड़े थे.

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में वैभव भले ही अपने शतक से चूक गए और 38 गेंदों में 93 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अपनी इस तूफानी पारी में उन्होंने 10 गगनचुंबी छक्के उड़ाए. इस पारी के दम पर वैभव के नाम इस सीजन में अब कुल 53 छक्के हो चुके हैं. इसके साथ ही उन्होंने आंद्रे रसेल (52 छक्के, साल 2019) को पछाड़कर एक सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

इतना ही नहीं, यह किशोर बल्लेबाज किसी एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी भी बन गया है. उन्होंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2024 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेलते हुए 42 छक्के लगाए थे.

एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज: