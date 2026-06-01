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IPL 2026 Records: 19 साल के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, वो इस सीजन हो गया; टूट गए ये 10 महा-रिकॉर्ड!

IPL 2026 में सिर्फ RCB ने ही नहीं, बल्कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी और कई दिग्गजों ने मिलकर रच दिया इतिहास. देखिए इस सीजन टूटने वाले 10 महा-रिकॉर्ड.

By: Shivani Singh | Published: June 1, 2026 6:57:51 PM IST

इस IPL सीजन टूटने वाले 10 महा-रिकॉर्ड.
इस IPL सीजन टूटने वाले 10 महा-रिकॉर्ड.


IPL के 19वें सीजन का रोमांचक सफर 31 मई को खत्म हो गया. IPL 2026 के फ़ाइनल में गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने लगातार दूसरी बार ख़िताब अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ, RCB इतिहास की तीसरी ऐसी टीम बन गई CSK और MI के बाद जिसने लगातार दो ट्रॉफ़ियाँ जीती हैं. हालाँकि, यह सीज़न न सिर्फ़ RCB के लिए, बल्कि कई बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों के लिए भी ऐतिहासिक साबित हुआ.

रनों का अंबार, चौकों और छक्कों की बौछार, और शतकों की झड़ी ने मिलकर IPL 2026 को लीग के इतिहास का सबसे धमाकेदार सीज़न बना दिया, जिसने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस सीज़न में 10 बड़े रिकॉर्ड बने ऐसी उपलब्धियाँ जो लीग के 19 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थीं, या ऐसे पुराने रिकॉर्ड जो इस बार टूट गए.

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वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचा

IPL 2026 में, 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया और एक नया इतिहास रच दिया। इस पूरे सीज़न में, वैभव ने 72 छक्के जड़े जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा एक ही IPL सीज़न में लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के हैं.

IPL 2026 में बने 10 ऐतिहासिक रिकॉर्ड

  • एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा रन – 27,450
  • एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा बैटिंग औसत (प्रति विकेट रन) – 31.26
  • एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा रन रेट – 9.88 रन प्रति ओवर
  • एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा चौके – 2,332
  • एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा छक्के – 1,426
  • एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा शतक – 15
  • एक ही सीज़न में 200+ के सबसे ज़्यादा स्कोर – 65
  • एक ही सीज़न में 200+ रनों का सबसे ज़्यादा सफल पीछा – 17
  • एक ही सीज़न में किसी एक बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा छक्के – 72 (वैभव सूर्यवंशी)
  • पहली बार 3 बल्लेबाज़ों ने एक ही सीज़न में 700+ रन बनाए – वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल और साई सुदर्शन

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