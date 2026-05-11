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अब नहीं खेल पाएंगे RCB के टिम डेविड, मंडराया IPL 2026 में बैन का खतरा; बीच मैदान किया ये कांड

Tim David Gesture: IPL 2026 में रविवार को RCB और MI के बीच धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला. इस मुकाबले के दौराम टिम डेनिड ने अश्लील इशारा किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: May 11, 2026 1:29:07 PM IST

अब नहीं खेल पाएंगे RCB के टिम डेविड
अब नहीं खेल पाएंगे RCB के टिम डेविड


Tim David Gesture: IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रविवार, 10 मई को जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला आखिरी गेंद तक चला. भुवनेश्वर कुमार ने RCB की जीत में अहम भूमिका निभाई. मैच के दौरान कुछ हैरान करने वाले पल भी देखने को मिले. RCB के हेड कोच एंडी फ्लावर अंपायर से बहस करते नजर आए, जिसके कारण उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है. वहीं अब RCB के एक सदस्य की मुश्किलें बढ़ती वजर आ रही हैं. जिसका वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें टिम डेविड आपत्तिजनक इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं. 

मैदान पर किया आपत्तिजनक इशारा

RCB और MI के बीच मैच काफी जबरदस्त मुकाबला रहा. लास्ट ओवर में दोनों टीमों के बीच तनाव देखने को मिला. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें टिम डेविड सेलिब्रेट करते हुए दोनों हाथों से मिडिल फिंगर दिखा रहे थे. डेविड के चेहरे पर गुस्सा था. सोशल मीडिया पर इस अश्लील इशारे की खूब आलोचना की जा रहा है. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि डेविड ने यह इशारा मैच के दौरान कब किया था. 

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बैन होने का खतरा 

मिडिल फिंगर दिखाने पर खिलाड़ी पर कुछ मैचों के लिए बैन लगाया जा सकता है. IPL कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.6 के तहत  अभद्र, अश्लील या आपत्तिजनक इशारों  पर प्रतिबंध है. अगर कोई फिर भी इस तरह की हरकत करता है तो इसे लेवल 1 का अपराध माना जाता है और खिलाड़ियों पर मैच फीस का 50 प्रतिशत फाइन लगता है और डिमेरिट पॉइंट भी जोड़े जाते हैं. 

बता दें कि, यह डिमेरिट पॉइंट तीन साल तक रहते हैं. अगर इस बीच खिलाड़ी के 4 से 5 डिमेरिट पॉइंट हो जाते हैं, तो फिर एक मैच का बैन लग सकता है. अगर खिलाड़ी द्वारा यह इशारा अंपायर, मैच रेफरी या फैंस की ओर किया जाता है, तो यह लेवल 2 और लेवल 3 का अपराध माना जाता है. जिसके तहत खिलाड़ी पर मैचों से बैन लग सकता है. टिम डेविड के इशारे के बाद जांच की जाएगी. अगर वह दोषी पाए गए, तो जुर्माना या फिर बैन भी लग सकता है. 

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Tags: IPL 2026RCBTim David
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