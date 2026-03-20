IPL 2026 tickets RCB vs SRH: ओपनिंग मैच की टिकट बुकिंग हुई शुरू, यहां जानें बुक करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

IPL 2026 tickets RCB vs SRH: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और यह टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू होगा. पहले मुकाबले में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने-सामने होंगे.

IPL 2026 सीज़न में कुल 84 मैच खेले जाने हैं—जो पिछले सीज़न के 74 मैचों से ज़्यादा हैं—और इसमें हर टीम दूसरी टीम से दो बार भिड़ेगी. टूर्नामेंट का समापन 31 मई को फ़ाइनल मैच के साथ होगा.

अभी सिर्फ 20 मैचों का शेड्यूल जारी

कई राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के चलते, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुरुआती 20 मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है. बाकी मैचों का शेड्यूल चुनाव की तारीखें तय होने के बाद जारी किया जाएगा.

जहां एक ओर आईपीएल मैचों को टीवी स्क्रीन पर भारी संख्या में दर्शक देखते हैं, वहीं कई प्रशंसक स्टेडियम में जाकर भी मैचों का लुत्फ़ उठाते हैं और अपनी पसंदीदा टीमों का हौसला बढ़ाते हैं. आईपीएल 2026 के कुछ मैचों के टिकट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं. BookMyShow और Zomato का ‘District’ ऐप इस टूर्नामेंट के लिए आधिकारिक टिकटिंग पार्टनर हैं.

आईपीएल 2026 के मैच टिकटों की शुरुआती कीमत 1000 रुपये है; हालांकि, स्टेडियम और चुनी गई सीट की श्रेणी के आधार पर कीमतों में अंतर हो सकता है. कई स्टेडियमों में सबसे महंगे टिकटों की कीमत 50,000 रुपये तक जा सकती है.

IPL 2026 के मैच टिकट ऑनलाइन खरीदने के स्टेप:

BookMyShow (bookmyshow.com), ‘District’ ऐप (Zomato द्वारा), या टीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

तारीख या टीम के नाम का इस्तेमाल करके, उस IPL 2026 मैच को खोजें जिसे आप स्टेडियम में जाकर देखना चाहते हैं.

अपनी पसंद की सीट श्रेणी चुनें और स्टेडियम के नक़्शे की मदद से अपनी सीट तय करें.

टिकटों को अपनी कार्ट में डालें और ‘चेकआउट’ (भुगतान) के लिए आगे बढ़ें.

क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या डिजिटल वॉलेट जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करके भुगतान पूरा करें.

आपका M-ticket (मोबाइल टिकट) आपके रजिस्टर्ड ईमेल पते या मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा.

IPL 2026 के मैच टिकट ऑफ़लाइन खरीदने के स्टेप: