Home > क्रिकेट > IPL 2026: आईपीएल में चल रहा स्कैम, दिल्ली पुलिस ने 4 अधिकारियों को भेजा नोटिस, क्या है मामला

IPL 2026: आईपीएल में चल रहा स्कैम, दिल्ली पुलिस ने 4 अधिकारियों को भेजा नोटिस, क्या है मामला

IPL 2026 Ticket Scam: आईपीएल टिकट कालाबाजारी मामले में दिल्ली पुलिस ने डीडीसीए के चार अधिकारियों को नोटिस भेजा है. जांच में कॉम्प्लिमेंट्री पास, प्रीमियम टिकट और ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है. 55 टिकट और 33 पास बरामद किए गए हैं.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 14, 2026 4:28:11 PM IST

आईपीएल 2026 में चल रहा टिकट स्कैम.
आईपीएल 2026 में चल रहा टिकट स्कैम.


IPL 2026 Tickets Scam: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सीजन जारी है और आधे से भी अधिक मुकाबले खेले जा चुके हैं. लेकिन आईपीएल टिकट्स की कालाबाजारी अभी भी नहीं रुक रही है. दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) से जुड़े आईपीएल टिकट और पासों की कथित कालाबाजारी मामले में  दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच तेज कर दी है. पुलिस ने डीडीसीए के चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है. यह कार्रवाई उस मामले के बाद हुई है, जिसमें अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
 
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी कॉम्प्लिमेंट्री पास 20,000 रुपये प्रति पास तक बेच रहे थे. साथ ही प्रीमियम टिकटों को भी ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था. आरोप है कि इस अवैध कमाई का एक हिस्सा कुछ डीडीसीए अधिकारियों तक भी पहुंचाया जाता था. आरोपी खुद को डीडीसीए और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा अधिकृत प्रतिनिधि बताकर लोगों का भरोसा जीतते थे. डीसीपी संजीव कुमार यादव के अनुसार, आरोपी टिकट और पास अलग-अलग लोगों के माध्यम से प्राप्त करते थे और उन्हें उन लोगों को बेचते थे, जो स्टेडियम के अंदर ऑनलाइन सट्टेबाजी चला रहे थे.
 

दिल्ली,पंजाब और हरियाणा में मामले दर्ज

इसके अलावा ये टिकट जेबकतरों तक भी पहुंचाए जा रहे थे. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों के खिलाफ पहले से दिल्ली,पंजाब और हरियाणा में टिकट कालाबाजारी के मामले दर्ज हैं. मंगलवार को पुलिस ने पंकज यादव नामक एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जो स्टेडियम के बाहर स्थित एक पेट्रोल पंप पर सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत था. इससे पहले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुकीम, दिल्ली के साजिद और मोहम्मद फैसल को गिरफ्तार किया गया था.

जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है

पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 55 आईपीएल टिकट और 33 कॉम्प्लिमेंट्री पास बरामद किए. अब क्राइम ब्रांच इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और संभावित अधिकारियों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है. यदि आरोप साबित होते हैं, तो यह मामला क्रिकेट प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है.

Tags: IPL 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026

छत पर उगाएं भर्ते वाला बड़ा बैंगन!

May 13, 2026

कोई 49 पर All-Out, तो कोई 58 पर सिमटा, IPL...

May 13, 2026

कितनी थी प्रतीक यादव की नेटवर्थ?

May 13, 2026

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026
IPL 2026: आईपीएल में चल रहा स्कैम, दिल्ली पुलिस ने 4 अधिकारियों को भेजा नोटिस, क्या है मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026: आईपीएल में चल रहा स्कैम, दिल्ली पुलिस ने 4 अधिकारियों को भेजा नोटिस, क्या है मामला
IPL 2026: आईपीएल में चल रहा स्कैम, दिल्ली पुलिस ने 4 अधिकारियों को भेजा नोटिस, क्या है मामला
IPL 2026: आईपीएल में चल रहा स्कैम, दिल्ली पुलिस ने 4 अधिकारियों को भेजा नोटिस, क्या है मामला
IPL 2026: आईपीएल में चल रहा स्कैम, दिल्ली पुलिस ने 4 अधिकारियों को भेजा नोटिस, क्या है मामला