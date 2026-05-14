IPL 2026: आईपीएल में चल रहा स्कैम, दिल्ली पुलिस ने 4 अधिकारियों को भेजा नोटिस, क्या है मामला

IPL 2026 Tickets Scam: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सीजन जारी है और आधे से भी अधिक मुकाबले खेले जा चुके हैं. लेकिन : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सीजन जारी है और आधे से भी अधिक मुकाबले खेले जा चुके हैं. लेकिन आईपीएल टिकट्स की कालाबाजारी अभी भी नहीं रुक रही है. दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) से जुड़े आईपीएल टिकट और पासों की कथित कालाबाजारी मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच तेज कर दी है. पुलिस ने डीडीसीए के चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है. यह कार्रवाई उस मामले के बाद हुई है, जिसमें अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी कॉम्प्लिमेंट्री पास 20,000 रुपये प्रति पास तक बेच रहे थे. साथ ही प्रीमियम टिकटों को भी ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था. आरोप है कि इस अवैध कमाई का एक हिस्सा कुछ डीडीसीए अधिकारियों तक भी पहुंचाया जाता था. आरोपी खुद को डीडीसीए और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा अधिकृत प्रतिनिधि बताकर लोगों का भरोसा जीतते थे. डीसीपी संजीव कुमार यादव के अनुसार, आरोपी टिकट और पास अलग-अलग लोगों के माध्यम से प्राप्त करते थे और उन्हें उन लोगों को बेचते थे, जो स्टेडियम के अंदर ऑनलाइन सट्टेबाजी चला रहे थे.

दिल्ली,पंजाब और हरियाणा में मामले दर्ज

इसके अलावा ये टिकट जेबकतरों तक भी पहुंचाए जा रहे थे. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों के खिलाफ पहले से दिल्ली,पंजाब और हरियाणा में टिकट कालाबाजारी के मामले दर्ज हैं. मंगलवार को पुलिस ने पंकज यादव नामक एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जो स्टेडियम के बाहर स्थित एक पेट्रोल पंप पर सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत था. इससे पहले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुकीम, दिल्ली के साजिद और मोहम्मद फैसल को गिरफ्तार किया गया था.

जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है