IPL 2026 Start Date: कब से शुरू होगा IPL, कहां-कहां पर खेले जाएंगे मैच, जानें सबकुछ

IPL 2026 Start Date: स्टार स्पोर्ट्स ने रविवार को पुष्टि की कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का आगाज 28 मार्च से होगा. हालांकि, अभी तक इस सीजन के सभी मैचों का ऑफिशियल शेड्यूल जारी नहीं हुआ है. पिछले साल के चैम्पियन Royal Challengers Bengaluru ने Punjab Kings को अहमदाबाद में 6 रनों से हराकर 2025 का खिताब जीता था.

इस महीने की शुरुआत में, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव संतोश मेनन ने बताया कि एम. चिन्नस्वामी स्टेडियम में RCB के 5 होम मैच होंगे. इसके अलावा, इस स्टेडियम में क्वालिफायर 1 और फाइनल भी खेला जाएगा. RCB के बाकी दो होम मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होंगे.

IPL 2026 का स्वरूप

ये IPL का 19वां संस्करण होगा और इसे अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार 84 मैच होंगे, जो पिछले सीजन के 74 मैचों से ज्यादा हैं. इस बार 10 फ्रेंचाइजी डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी और इसके बाद प्लेऑफ होंगे.

लीग स्टेज 28 मार्च से 24 मई तक चलेगा और मैच 10 शहरों में खेले जाएंगे. प्लेऑफ 26 मई से शुरू होंगे. क्वालिफायर 1 और फाइनल बेंगलुरु में होंगे. अन्य प्लेऑफ मैच जैसे एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 शायद अहमदाबाद या रायपुर में खेले जाएंगे, लेकिन अंतिम फैसला अभी तय नहीं हुआ है.

टूर्नामेंट की शुरुआत और शेड्यूल

परंपरा के अनुसार, पिछले साल के चैम्पियन टूर्नामेंट का पहला मैच खेलते हैं. RCB की संभावना है कि वे पहले मैच में Punjab Kings का सामना करें, हालांकि ये मैच अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं हुआ है.

चुनावों के कारण, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, आईपीएल 2026 का शेड्यूल दो चरणों में जारी कर सकता है. पहले 15 दिन का शेड्यूल पहले आएगा और बाकी मैच चुनाव समाप्त होने के बाद घोषित होंगे.