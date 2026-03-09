Home > खेल > IPL 2026 Start Date: कब से शुरू होगा IPL, कहां-कहां पर खेले जाएंगे मैच, जानें सबकुछ

IPL 2026 Start Date: कब से शुरू होगा IPL, कहां-कहां पर खेले जाएंगे मैच, जानें सबकुछ

IPL 2026 Start Date: आईपीएल 2026 इस बार शुरू होने में थोड़ा लेट हो गया है तो आइए जानते हैं कि कब से शुरू होगा और कौन सा मैच कहां पर खेला जाएगा.

By: sanskritij jaipuria | Published: March 9, 2026 12:45:38 PM IST

IPL 2026 Start Date
IPL 2026 Start Date


IPL 2026 Start Date: स्टार स्पोर्ट्स ने रविवार को पुष्टि की कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का आगाज 28 मार्च से होगा. हालांकि, अभी तक इस सीजन के सभी मैचों का ऑफिशियल शेड्यूल जारी नहीं हुआ है. पिछले साल के चैम्पियन Royal Challengers Bengaluru ने Punjab Kings को अहमदाबाद में 6 रनों से हराकर 2025 का खिताब जीता था.

You Might Be Interested In

इस महीने की शुरुआत में, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव संतोश मेनन ने बताया कि एम. चिन्नस्वामी स्टेडियम में RCB के 5 होम मैच होंगे. इसके अलावा, इस स्टेडियम में क्वालिफायर 1 और फाइनल भी खेला जाएगा. RCB के बाकी दो होम मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होंगे.

IPL 2026 का स्वरूप

ये IPL का 19वां संस्करण होगा और इसे अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार 84 मैच होंगे, जो पिछले सीजन के 74 मैचों से ज्यादा हैं. इस बार 10 फ्रेंचाइजी डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी और इसके बाद प्लेऑफ होंगे.

You Might Be Interested In

लीग स्टेज 28 मार्च से 24 मई तक चलेगा और मैच 10 शहरों में खेले जाएंगे. प्लेऑफ 26 मई से शुरू होंगे. क्वालिफायर 1 और फाइनल बेंगलुरु में होंगे. अन्य प्लेऑफ मैच जैसे एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 शायद अहमदाबाद या रायपुर में खेले जाएंगे, लेकिन अंतिम फैसला अभी तय नहीं हुआ है.

 टूर्नामेंट की शुरुआत और शेड्यूल

परंपरा के अनुसार, पिछले साल के चैम्पियन टूर्नामेंट का पहला मैच खेलते हैं. RCB की संभावना है कि वे पहले मैच में Punjab Kings का सामना करें, हालांकि ये मैच अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं हुआ है.

चुनावों के कारण, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, आईपीएल 2026 का शेड्यूल दो चरणों में जारी कर सकता है. पहले 15 दिन का शेड्यूल पहले आएगा और बाकी मैच चुनाव समाप्त होने के बाद घोषित होंगे.

 

You Might Be Interested In
Tags: IPL 2026 Start Date
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस फल को खाने से किडनी से मिलेगा छुटकारा

March 9, 2026

घर में लगाएं ये 5 पौधे, खुलेंगे तरक्की और सुख-समृद्धि...

March 8, 2026

सेहत के लिए वरदान साबित होंगे ये बीज; जरुर करें...

March 8, 2026

क्या आपको थायरॉइड है, चेक करें संकेत

March 8, 2026

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए, बर्फ से मसाज से पाएं नेचुरल स्किन...

March 7, 2026

दूध के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5...

March 7, 2026
IPL 2026 Start Date: कब से शुरू होगा IPL, कहां-कहां पर खेले जाएंगे मैच, जानें सबकुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026 Start Date: कब से शुरू होगा IPL, कहां-कहां पर खेले जाएंगे मैच, जानें सबकुछ
IPL 2026 Start Date: कब से शुरू होगा IPL, कहां-कहां पर खेले जाएंगे मैच, जानें सबकुछ
IPL 2026 Start Date: कब से शुरू होगा IPL, कहां-कहां पर खेले जाएंगे मैच, जानें सबकुछ
IPL 2026 Start Date: कब से शुरू होगा IPL, कहां-कहां पर खेले जाएंगे मैच, जानें सबकुछ