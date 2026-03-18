IPL 2026: हैदराबाद ने बदला अपना कप्तान, पैट कमिंस की जगह इस भारतीय को मिली जिम्मेदारी; जानें क्या है वजह

Ishan Kishan SRH Captain: सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2026 से पहले एक बड़ा फ़ैसला लिया है. उन्होंने ईशान किशन को शुरुआती मैचों में टीम की कप्तानी की ज़िम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि पैट कमिंस अभी अपनी चोट से उबर रहे हैं. यह भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़, जिसने हाल ही में देश की T20 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी, कुछ समय के लिए टीम की कमान संभालेगा. इस बीच, अभिषेक शर्मा को उप-कप्तान बनाया गया है, जिससे सीज़न के शुरुआती दौर के लिए टीम के नेतृत्व समूह में एक और युवा आवाज़ जुड़ गई है.

ईशान किशन को मिली कप्तानी

SRH ने X पर घोषणा करते हुए कहा, “पैट कमिंस चोट से उबरने के दौरान कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, ईशान किशन कप्तान और अभिषेक शर्मा उप-कप्तान रहेंगे.” SRH का यह एक साहसी कदम था, यह देखते हुए कि किशन पिछले सीज़न में ही टीम में शामिल हुए थे, लेकिन फ़्रैंचाइज़ी ने उन पर 11.25 करोड़ रुपये का निवेश किया था. उनका पहला सीज़न मिला-जुला रहा; उन्होंने 14 मैचों में 152.58 के स्ट्राइक रेट से 354 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था.

ईशान किशन ज़बरदस्त फ़ॉर्म में

इस बीच, भारतीय टीम में वापसी के बाद से ईशान ज़बरदस्त फ़ॉर्म में हैं और उन्होंने टीम को ख़िताब जिताने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने 317 रन बनाए, जिसमें तीन शतक शामिल थे – जिनमें से एक शतक न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ फ़ाइनल मैच में आया था. उम्मीद है कि SRH के बैटिंग क्रम में वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करेंगे, जबकि अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड पारी की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे टीम के ऊपरी क्रम को एक मज़बूत और आक्रामक रूप मिलेगा.

पिछले कुछ सालों में, किशन ने अलग-अलग टीमों के लिए 100 से ज़्यादा मैच खेलकर IPL में एक मज़बूत रिकॉर्ड बनाया है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने लगभग 3000 रन बनाए हैं, और एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी करते हुए एक शतक और कई अर्धशतक भी जड़े हैं.

अभिषेक को मिली उप-कप्तान की जिम्मेदारी

इस बीच, अभिषेक – जिनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तेज़ी से उभार हुआ है – को ईशान किशन का उप-कप्तान बनाया गया है. यह दोनों खिलाड़ी इस समय ICC T20I बैटिंग रैंकिंग में शीर्ष दो स्थानों पर काबिज़ हैं, जो उच्चतम स्तर पर उनके प्रभाव को दर्शाता है. अभिषेक के लिए T20 वर्ल्ड कप मिला-जुला रहा; वे इस टूर्नामेंट में बहुत सारी उम्मीदों के साथ आए थे, लेकिन उनकी शुरुआत काफ़ी मुश्किल रही.