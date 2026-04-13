IPL 2026 में ट्विस्ट! BCCI ने किया बड़ा बदलाव; मैच देखने जा रहे फैंस जरूर पढ़ें ये खबर

IPL 2026 Schedule Change: आईपीएल 2026 के कार्यक्रम में अहम बदलाव किए गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अहमदाबाद में होने वाले नगर निगम चुनावों को ध्यान में रखते हुए दो मैचों के वेन्यू और समय में बदलाव किया है. यह फैसला सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से लिया गया है, ताकि टूर्नामेंट सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके.

26 अप्रैल का मैच अब चेन्नई में

पहला बदलाव 26 अप्रैल 2026 को होने वाले चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के मुकाबले में किया गया है. पहले यह मैच अहमदाबाद में आयोजित होना था, लेकिन चुनावों के कारण अब इसे चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है. यह मुकाबला पहले की तरह दोपहर 3:30 बजे ही शुरू होगा.

21 मई का मैच अहमदाबाद में शिफ्ट

दूसरा बदलाव 21 मई 2026 को होने वाले मैच में किया गया है. पहले यह मुकाबला चेन्नई में खेला जाना था, लेकिन अब इसे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा. इस तरह दोनों टीमों के होम वेन्यू को आपस में बदल दिया गया है.

पॉइंट्स टेबल और टीमों का प्रदर्शन

इन दो मुकाबलों के अलावा आईपीएल 2026 के बाकी शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वर्तमान पॉइंट्स टेबल की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स शानदार प्रदर्शन के साथ अपने चारों मैच जीतकर शीर्ष पर बनी हुई है.

वहीं चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और टीम नौवें स्थान पर है. गुजरात टाइटंस फिलहाल पांचवें स्थान पर मौजूद है और अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है.

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