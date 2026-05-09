IPL 2026: अचानक बदला राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, जानें अब कौन संभालेगा कमान

IPL 2026, RR vs GT: IPL 2026 के 52वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ नया कैप्टन उतारा. रेगुलर कैप्टन रियान पराग मैच में नहीं खेल पाए. उनकी जगह युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने कैप्टन की कमान संभाली. यशस्वी जायसवाल ने IPL में पहली बार टीम की कैप्टनशिप की. उन्होंने गुजरात के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया.

राजस्थान रॉयल्स का अचानक कैप्टन बदला

टॉस के दौरान यशस्वी जायसवाल ने रियान पराग के न होने का कारण बताया. उन्होंने बताया कि पराग हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से मैच से बाहर हो गए. पराग को यह इंजरी पिछले मैच में हुई थी. टीम को उम्मीद है कि वह जल्द ही फिट होकर टीम में वापस आ जाएंगे. रियान पराग के न होने की वजह से राजस्थान रॉयल्स को भी अपनी प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव करने पड़े हैं.