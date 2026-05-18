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Vaibhav Sooryavanshi की सबसे बड़ी कमजोरी पर खुलकर बोले कुमार संगाकारा, सरेआम कह दी इतनी बड़ी बात!

Vaibhav Sooryavanshi: छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी पर कोच संगाकारा ने कह दी ऐसी बात कि हर कोई दंग है! आखिर क्या है पूरा माजरा? जानिए यहां...

By: Shivani Singh | Published: May 18, 2026 10:48:17 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi की सबसे बड़ी कमजोरी पर खुलकर बोले कुमार संगाकारा, सरेआम कह दी इतनी बड़ी बात!


15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए ओपनिंग करते हुए लगातार तबाही मचा रहे हैं. अपनी निडर और विस्फोटक बल्लेबाजी से वो हर मैच में टीम को एक तूफानी शुरुआत दे रहे हैं. हालांकि कई बार वो अपनी इस धुआंधार शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाते लेकिन पावरप्ले में उनका इम्पैक्ट ऐसा होता है जो राजस्थान रॉयल्स की पूरी पारी की दिशा तय कर देता है.

तोड़ा अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड

वैभव ने इस सीजन में अब तक खेले 12 मैचों में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 486 रन बना लिए हैं, जिसमें एक शानदार शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. उनका आक्रामक अंदाज ऐसा है कि राजस्थान की टीम पहले 6 ओवरों में ही 60 का आंकड़ा पार कर जाती है, जिससे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए काम बेहद आसान हो जाता है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया. वैभव ने महज 21 गेंदों में 46 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसकी बदौलत राजस्थान ने पावरप्ले खत्म होने तक 1 विकेट पर 75 रन बोर्ड पर टांग दिए.

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इसी पारी के दौरान इस 15 साल के ओपनर ने एक बड़ा इतिहास भी रच दिया. उन्होंने आईपीएल 2024 में अभिषेक शर्मा द्वारा लगाए गए 42 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. अब वैभव 43 छक्कों के साथ इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस कीर्तिमान ने यह साफ कर दिया है कि आखिर क्यों वैभव आईपीएल 2026 के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बनकर उभरे हैं.

हमें बड़ा स्कोर नहीं, उसका इम्पैक्ट चाहिए’

मैच के दौरान ब्रॉडकास्ट पर बातचीत करते हुए राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगाकारा ने इस युवा खिलाड़ी की जमकर तारीफ की. उन्होंने साफ किया कि टीम उनके बड़े स्कोर से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रही है कि उनका खेल टीम पर क्या असर डाल रहा है.

संगाकारा ने कहा, ‘मैं किसी भी दिन ऐसे 30 रन देखना पसंद करूंगा जो विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दें, खासकर जिस रफ्तार से वैभव रन बनाते हैं। हां, यह सच है कि वो अपनी शुरुआत को उतनी बड़ी पारियों में नहीं बदल पा रहे हैं जितना हम या वो खुद चाहते हैं. लेकिन असल बात यह है कि वो गेंद को बहुत अच्छे से हिट कर रहे हैं, हमें वो तूफानी शुरुआत दे रहे हैं, और हमारे पास 6-7 ऐसे बल्लेबाज हैं जो उस दबाव को बरकरार रख सकते हैं और साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं.’

दिमाग से खेलते हैं वैभव, सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग नहीं

संगाकारा के मुताबिक, वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनका खेल को लेकर बिल्कुल नेचुरल नजरिया है. उन्होंने आगे कहा, ‘सबसे रोमांचक बात यह है कि वो बल्लेबाजी को किस तरह देखते हैं. वो इसे बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे हम सभी को 15 साल की उम्र में देखना चाहिए जैसे एक बच्चा खेलता है. उन्हें बैटिंग से प्यार है, वो नेट पर घंटों बल्लेबाजी कर सकते हैं. इसके साथ ही वो खेल को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, इसलिए उनकी बल्लेबाजी को सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग नहीं कहा जा सकता.’

नेट्स में कैसी होती है तैयारी?

संगाकारा ने यह भी बताया कि वो वैभव पर तकनीकी सुधारों का बोझ नहीं डालते. वो बहुत कुछ सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि उनसे बहुत लंबी बातचीत न करूं. उन्हें बस मैदान पर जाकर खुलकर खेलना है. अगर हमारी बातचीत होती भी है, तो वो क्रिकेट के अलावा दूसरी चीजों पर ज्यादा होती है. यहां-वहां की थोड़ी बहुत बातें, लेकिन मुझे उन्हें उनके हाल पर छोड़ना पसंद है ताकि वो अपने खेल का मजा ले सकें.

जब नेट्स में तैयारी की बात आई, तो पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने बताया कि बातचीत तकनीक से ज्यादा मैच की परिस्थितियों को समझने पर होती है. ‘नेट्स में हम इसी बारे में बात करते हैं कि गेंदबाज उनके खिलाफ क्या रणनीति अपना सकते हैं. जैसे शॉर्ट बॉल या स्विंग होती यॉर्कर. हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतना कहता हूं कि आप जो भी फैसला लें, उस पर 100% टिके रहें और पूरे भरोसे के साथ शॉट खेलें.

जब संगाकारा से पूछा गया कि क्या वो वैभव के लिए एक मेंटॉर या ‘फादर-फिगर’ की भूमिका निभा रहे हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि वैभव को इसकी जरूरत नहीं है. संगाकारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्हें इसकी जरा भी जरूरत नहीं है. वो मुझसे कहीं बेहतर खिलाड़ी हैं इसलिए उन्हें बस थोड़े से मार्गदर्शन की जरूरत है, बहुत ज्यादा दखलअंदाजी की नहीं.’

Tags: IPL 2026
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