PBKS Retained And Released Players: ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंगलिस जैसे दिग्गज खिलाड़ी PBKS से बाहर; यहां देखें रिटेन और रिलीज किए गए प्लेयर्स की लिस्ट

IPL 2026 Punjab Kings: ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंगलिस जैसे दिग्गज विदेशी खिलाड़ियों को पंजाब किंग्स ने किया रिलीज. वहीं नीलामी बजट के लिए टीम के पास 11.50 करोड़ रुपये मौजूद हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 15, 2025 11:23:36 PM IST

PBKS Retained And Released Players: आईपीएल 2026 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, पंजाब किंग्स पिछले सीजन के निराशाजनक प्रदर्शन से उबरकर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी के लिए एक नए अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में, पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 में बेहद करीबी मुकाबले में पहुंची थी, जहां उसे एक रोमांचक फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सिर्फ़ छह रन से हार का सामना करना पड़ा था.

हार के बावजूद, पूरे सीजन में पंजाब के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला और यह हाल के वर्षों में उनके सबसे मजबूत अभियानों में से एक रहा.

आईपीएल 2025 में पंजाब का अच्छा प्रदर्शन

आईपीएल 2025 में, पंजाब किंग्स उल्लेखनीय निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में शीर्ष पर रही. उन्होंने अपने 17 मैचों में से 10 जीते, छह हारे और एक बेनतीजा रहा, और 63.64% का प्रभावशाली जीत प्रतिशत दर्ज किया. फाइनल तक के उनके सफर में क्वालीफायर 2 में मुंबई इंडियंस पर एक आत्मविश्वास से भरी जीत शामिल थी, जिसने सीजन की सबसे संतुलित और प्रतिस्पर्धी टीमों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया.

2025 में पंजाब के पास अनुभवी खिलाड़ी

2025 की टीम में अनुभवी अंतरराष्ट्रीय सितारों और होनहार युवा भारतीय प्रतिभाओं का एक मजबूत मिश्रण था. श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में, टीम में ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, जोश इंगलिस और मार्को जेनसन जैसे गतिशील खिलाड़ी शामिल थे, जबकि प्रभसिमरन सिंह, अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बरार, शशांक सिंह और नेहल वढेरा जैसी घरेलू प्रतिभाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

जेवियर बार्टलेट, प्रियांश आर्य, मुशीर खान और सूर्यांश शेडगे जैसे उभरते नामों ने लाइनअप में गहराई और ऊर्जा जोड़ी. युवा और अनुभव का यह संयोजन 2025 में पीबीकेएस की सबसे बड़ी ताकत में से एक था. आईपीएल में फ्रैंचाइज़ी का ऐतिहासिक प्रदर्शन इसके असंगत लेकिन कभी-कभी शानदार सफर को उजागर करता है. 

आईपीएल 2026 के लिए पीबीकेएस द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट-

श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहाल वढेरा, प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, पियाला अविनाश, हरनूर पन्नू, मुशीर खान, विष्णु विनोद, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, सूर्यांश शेज, मिशेल ओवेन, अर्शदीप सिंह, विजयकुमार वैशाख, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बरार

आईपीएल 2026 नीलामी से पहले पीबीकेएस द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ी-

ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंगलिस, आरोन हार्डी, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे

नीलामी बजट: 11.50 करोड़ रुपये

