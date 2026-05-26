Dharamshala Weather Forecast, RCB vs GT: धर्मशाला में मंडरा रहे काले बादल, अगर बारिश से धुला मैच तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

Dharamshala Weather Forecast Today, RCB vs GT: धौलाधार की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम आज एक बड़े महामुकाबले के लिए तैयार है. IPL 2026 के पहले क्वालिफायर (Qualifier 1) में आज पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से होना है. इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल का टिकट कटाएगी. लेकिन इस हाई-वोल्टेज मैच पर खेल के साथ-साथ मौसम का भी तगड़ा सस्पेंस बना हुआ है. आइए जानते हैं कि आज धर्मशाला में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा और अगर बारिश की वजह से मैच धुला, तो फाइनल में कौन जाएगा.

धर्मशाला में आज कैसा रहेगा मौसम?(Dharamshala Weather Forecast)

एक्यूवेदर (AccuWeather) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मैच के दौरान फैंस को बारिश का सामना करना पड़ सकता है. दिन में बारिश की आशंका 80% से ज्यादा है. तापमान 22°C से 25°C के बीच रहेगा, जबकि हवा में नमी करीब 38% रहेगी. शाम 5 बजे के आसपास भी बारिश की उम्मीद 45% तक जताई गई है. इसके बाद शाम 6 बजे तक यह आशंका बढ़कर 49% से 54% के बीच पहुंच सकती है. क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि रात 7 बजे टॉस के समय आसमान साफ होने की उम्मीद है और बारिश की संभावना काफी कम हो जाएगी.

हालांकि, पहाड़ों का मौसम पल भर में बदल जाता है. अगर टॉस से पहले बारिश रुक भी जाती है, तो दोपहर की बौछारों के कारण आउटफील्ड में काफी नमी रहेगी. ऐसे में ग्राउंड स्टाफ को मैदान सुखाने में एक्स्ट्रा समय लग सकता है, जिससे मैच थोड़ी देरी से शुरू होने के आसार हैं.

अगर मैच के बीच बारिश आई, तो क्या होगा?

अगर खेल शुरू होने के बाद अचानक इंद्रदेव ने खलल डाला, तो अंपायर और मैच ऑफिशियल हर संभव कोशिश करेंगे कि नतीजा निकले. सबसे पहले मैच के ओवर घटाकर इसे छोटा करने की कोशिश की जाएगी. अगर मौसम इतना खराब रहा कि न्यूनतम 5-5 ओवर का खेल भी मुमकिन नहीं हो पाया, तो मैच का फैसला एक रोमांचक सुपर ओवर के जरिए कराया जा सकता है.

मैच पूरी तरह धुला, तो फाइनल में कौन पहुंचेगा?

मान लीजिए कि धर्मशाला में लगातार बारिश होती रही और बिना एक भी गेंद फिंके मैच पूरी तरह रद्द (Washout) हो गया, तो क्या होगा? आपको बता दें कि IPL 2026 के क्वालिफायर 1 के लिए कोई रिजर्व डे (Reserve Day) नहीं रखा गया है. अगर कोई प्लेऑफ मैच पूरी तरह रद्द हो जाता है, तो लीग स्टेज की पॉइंट्स टेबल में ऊपर रहने वाली टीम को विजेता मानकर सीधे आगे भेज दिया जाता है.

चूंकि रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बेहतर नेट रन रेट (NRR) के दम पर लीग स्टेज में पहला स्थान हासिल किया था, इसलिए मैच रद्द होने की स्थिति में RCB सीधे ग्रैंड फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी. वहीं, शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचने के लिए क्वालिफायर 2 (Qualifier 2) के रूप में दूसरा रास्ता चुनना होगा.